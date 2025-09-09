Edizione n° 5819

BALLON D'ESSAI

Home // Manfredonia // Manfredonia, la consigliera Liliana Rinaldi entra in Fratelli d’Italia

POLITICA Manfredonia, la consigliera Liliana Rinaldi entra in Fratelli d’Italia

La consigliera comunale di Manfredonia Liliana Rinaldi ha ufficializzato la sua adesione a Fratelli d’Italia, rafforzando la presenza del partito nella città sipontina

Manfredonia, la consigliera Liliana Rinaldi entra in Fratelli d'Italia

LILIANA RINALDI PH SAVERIO DE NITTIS

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

La consigliera comunale di Manfredonia Liliana Rinaldi ha ufficializzato la sua adesione a Fratelli d’Italia, rafforzando la presenza del partito nella città sipontina.

“Questa scelta – ha dichiarato il presidente provinciale di FdI, Giannicola De Leonardis – rappresenta un’ulteriore conferma della capacità attrattiva di un partito che pratica la buona politica nei territori, tra la gente, lontano dalle logiche di potere del centrosinistra. A Liliana, che ha già dimostrato impegno nell’opposizione all’amministrazione comunale e che sarà protagonista nelle prossime elezioni regionali, auguro un ottimo lavoro”.

Dal canto suo, Rinaldi ha sottolineato le motivazioni della sua decisione: “Fratelli d’Italia è una forza politica solida, capace di governare il Paese con idee e progetti concreti, ma anche di rappresentare in Puglia e in Capitanata un argine a chi intende la politica come gestione del potere fine a sé stessa. Per questo aderisco con entusiasmo a un progetto che sa essere punto di riferimento per i cittadini”.

Rinaldi è alla seconda consiliatura a Palazzo Celestini, dove è stata eletta nel 2021 e nel 2024. Ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliera provinciale tra il 2022 e il 2023.

Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore cittadino di FdI, Vincenzo Lo Riso: “L’adesione di Rinaldi è il segno della crescita del nostro partito a Manfredonia. È il risultato di un lavoro quotidiano fatto tra i cittadini, nelle strade, raccogliendo le loro istanze e portandole nelle sedi istituzionali. Continueremo con questo impegno insieme a chi crede nel progetto politico di Fratelli d’Italia e del centrodestra”.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Manfredonia, la consigliera Liliana Rinaldi entra in Fratelli d’Italia"

  1. Il primo ministro del Giappone
    Si è dimesso.
    Altri parlamentari e cariche istituzionali
    Si dimettono.
    Qui è tradizione cambiare casakka.
    Chapoe

Lascia un commento

Nessun campo trovato.