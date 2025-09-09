Edizione n° 5819

Puglia motore dell'aerospazio italiano: filiera in crescita e alta specializzazione
9 Settembre 2025

SLA in Basilicata: oltre 50 famiglie abbandonate, AISLA denuncia il silenzio della politica
9 Settembre 2025

Manfredonia. "Via Galileo Galilei". Sì, tutti "Insieme per ridarle vita!"

L’iniziativa non si limita alla sola giornata di pulizia: il progetto Banda Galileo guarda al futuro con obiettivi ambiziosi

9 Settembre 2025
Manfredonia

Via Galileo Galilei – Insieme per ridarle vita!

La comunità di Banda Galileo torna in azione per restituire decoro e vivibilità a via Galileo Galilei. Dopo la pausa estiva, i residenti hanno deciso di programmare una serie di iniziative volte a prendersi cura del quartiere e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della collaborazione e del rispetto degli spazi comuni.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 14 settembre alle ore 8:30, con ritrovo davanti all’Alimentari Market 29, via Galilei n. 131. Sarà una giornata dedicata alla pulizia e al riordino delle fioriere e delle aree comuni, liberandole da erbacce e rifiuti abbandonati.

Per partecipare attivamente, è richiesto ai volontari di portare con sé alcuni strumenti utili:

attrezzi da giardinaggio,

buste capienti per la raccolta dei rifiuti,

guanti, scope e palette per esterni,

mascherine protettive.

L’iniziativa non si limita alla sola giornata di pulizia: il progetto Banda Galileo guarda al futuro con obiettivi ambiziosi, come la potatura e sostituzione degli alberi malati, la ripiantumazione delle fioriere ormai vuote, il ripristino dei marciapiedi danneggiati e persino la possibilità di realizzare un murales a tema sulla cabina Enel. Sono già in corso contatti con le istituzioni per comprendere limiti, autorizzazioni e forme di collaborazione.

Un altro obiettivo è l’organizzazione di un evento di quartiere che, attraverso postazioni e piccole attività, possa raccogliere fondi per finanziare le migliorie: dall’acquisto di nuove piante e materiali, fino agli interventi di manutenzione.

“È un’occasione per prenderci cura insieme del nostro quartiere e renderlo più bello, vivibile e accogliente. Chiediamo il supporto e la partecipazione di tutti gli abitanti della zona: chiunque può contribuire, con la propria presenza, condividendo l’iniziativa o mettendo a disposizione esperienza e competenze. Ogni mano in più fa la differenza” – dichiarano i promotori dell’iniziativa.

Persone con esperienza in giardinaggio e manutenzione sono particolarmente gradite, ma l’invito è aperto a tutti i cittadini, perché ognuno può dare il proprio contributo, piccolo o grande che sia.

🌿 Appuntamento il 14 settembre ore 8:30 davanti all’Alimentari Market 29 – via Galilei 131 🌿

Insieme possiamo ridare vita a via Galileo Galilei!

