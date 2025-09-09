Edizione n° 5819

Ragazza denuncia stupro di gruppo a Malta, indagati 5 pugliesi

MALTA Ragazza denuncia stupro di gruppo a Malta, indagati 5 pugliesi

Cinque ragazzi (quattro brindisini ed un leccese), dai 17 ai 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo

Redazione
Redazione
9 Settembre 2025
9 Settembre 2025
Cronaca

ANSA. Cinque ragazzi (quattro brindisini ed un leccese), dai 17 ai 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo, dopo la denuncia presentata da una 19enne a Treviso, in una stazione di provincia dei carabinieri, per presunti abusi che avrebbe subito mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa.
Secondo quanto denunciato dalla ragazza, lei avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l’invito di seguirli nel loro appartamento.

Qui – secondo la ragazza – sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellullare di uno degli indagati.
I cinque brindisini respingono le accuse.

