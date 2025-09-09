Edizione n° 5819

Home // Foggia // Splendido: “Ennesima rottura idrica. Aqp incapace, servono risposte subito”

ROTTURA Splendido: “Ennesima rottura idrica. Aqp incapace, servono risposte subito”

La nuova rottura della condotta idrica conferma, ancora una volta, l'incapacità di Acquedotto Pugliese di garantire manutenzione e prevenzione

Splendido: "Ennesima rottura idrica. Aqp incapace, servono risposte subito"

Joseph Splendido - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Settembre 2025
Foggia // Gargano //

“La nuova rottura della condotta idrica che serve San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Manfredonia conferma, ancora una volta, l’incapacità di Acquedotto Pugliese di garantire manutenzione e prevenzione. È inaccettabile che a distanza di poche settimane si verifichi un altro cedimento, con conseguenti disagi per migliaia di famiglie e attività economiche.

Già nelle scorse settimane avevo depositato una interrogazione regionale per chiedere spiegazioni sulle cause delle rotture e sull’assenza di una programmazione di manutenzione seria. Alla luce di questo nuovo guasto depositerò un’ulteriore interrogazione urgente, perché è evidente che non si tratta di eventi isolati, ma del segno di un sistema che non funziona.

Il diritto all’acqua è un diritto primario e non può essere messo in discussione dall’incuria e dall’inefficienza. I cittadini hanno già pagato abbastanza in termini di disagi e di costi: adesso AQP deve assumersi le proprie responsabilità e dire chiaramente come intende intervenire per evitare che queste situazioni si ripetano ancora”

Nota del consigliere regionale Joseph Splendido (Lega), vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata.

