“La nuova rottura della condotta idrica che serve San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Manfredonia conferma, ancora una volta, l’incapacità di Acquedotto Pugliese di garantire manutenzione e prevenzione. È inaccettabile che a distanza di poche settimane si verifichi un altro cedimento, con conseguenti disagi per migliaia di famiglie e attività economiche.

Già nelle scorse settimane avevo depositato una interrogazione regionale per chiedere spiegazioni sulle cause delle rotture e sull’assenza di una programmazione di manutenzione seria. Alla luce di questo nuovo guasto depositerò un’ulteriore interrogazione urgente, perché è evidente che non si tratta di eventi isolati, ma del segno di un sistema che non funziona.

Il diritto all’acqua è un diritto primario e non può essere messo in discussione dall’incuria e dall’inefficienza. I cittadini hanno già pagato abbastanza in termini di disagi e di costi: adesso AQP deve assumersi le proprie responsabilità e dire chiaramente come intende intervenire per evitare che queste situazioni si ripetano ancora”

Nota del consigliere regionale Joseph Splendido (Lega), vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata.