Ufficiale. Ambulatori di ginecologia ad alta specializzazione nell'ospedale “San Camillo" di Manfredonia  

Partita la nuova organizzazione degli ambulatori ginecologici nel Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. ASL Foggia, dal primo settembre scorso, ha rafforzato l’assistenza territoriale multidisciplinare, con l’obiettivo di garantire alle donne prestazioni ad alta specializzazione.

SALUTE FEMMINILE

L’attivazione degli ambulatori, resa possibile grazie alla collaborazione tra il Dott. Antonio Lacerenza, Direttore delle Unità Operative Complesse di Ginecologia e Ostetricia e Direttore incaricato del Dipartimento Materno-Infantile di ASL Foggia, e la Dott.ssa Carmela Fiore, Direttrice del Distretto Socio Sanitario di Manfredonia, consente la presa in carico globale, senza spostamenti in strutture sanitarie fuori provincia o regione. La nuova organizzazione, inoltre, valorizza le risorse professionali presenti sul territorio.

AMBULATORI

Sono attivi i seguenti ambulatori:

Sterilità , Dott.ssa Lucia Mangiacotti

, Dott.ssa Lucia Mangiacotti Endometriosi e fibromi uterini, Dott.ssa Tea Palieri

Dott.ssa Tea Palieri Arruolamento delle pazienti candidate alla chirurgia ginecologica preventiva, Dott.ssa Giorgia Ludovici

Dott.ssa Giorgia Ludovici Ginecologia e ostetricia per le donne migranti e possibili vittime di tratta, Dott. Antonio Scopelliti

Dott. Antonio Scopelliti Screening di II livello del cervico carcinoma, Dott.ssa Maria Picchiarelli

Dott.ssa Maria Picchiarelli Ecografia morfologica e di ecografia, ostetrica per l’esecuzione del test combinato del primo trimestre, Dott. Antonio Di Martino.

PRENOTAZIONI

Le prestazioni ginecologiche ambulatoriali sono prenotabili presso le casse CUP, con prescrizione del Medico di Medicina Generale. È richiesta l’indicazione specifica della patologia.