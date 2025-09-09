Vince prima edizione Gioia Daunia con foto bimba 11 anni

ROMA, 09 settembre 2025, 11:58. E’Arianna Arcara la vincitrice della prima edizione del premio di fotografia GIOIA DAUNIA, iniziativa, promossa da Spazio Murat, con la curatela di Luca Musacchio, che ha avuto come fulcro i piccoli comuni di Celle di San Vito, il più piccolo della Puglia, Faeto e Castelluccio Valmaggiore: tre borghi dei Monti Dauni che dal 19 al 24 agosto hanno ospitato una residenza e produzione fotografica di tre artisti, Arianna Arcara, Manuela Naddeo e Fabrizio Vatieri, selezionati tramite una open call lanciata nel mese di luglio.
La ricerca condotta da Arianna Arcara si intreccia con le vite dei ragazzi e delle ragazze che abitano i Monti Dauni, come quella di Sveva, 11 anni, che abita a Celle di San Vito.
È lei il volto protagonista dello scatto vincitore del Premio.