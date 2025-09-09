Vince prima edizione Gioia Daunia con foto bimba 11 anni

“Noi andiamo all’avventura mi dice sorridendo Sveva – racconta la vincitrice. Con Diego, unico suo coetaneo e compagno di giochi, scavalca i recinti e si inoltra nei boschi. Sveva canta in francoprovenzale, la lingua del suo paese, che, insieme a Faeto, sono le uniche isole linguistiche francoprovenzali dell’Italia Meridionale. Ogni giorno prende l’autobus per andare a scuola a Lucera. Da grande sogna di diventare poliziotta”. “Il titolo dell’opera Bangers – spiega la fotografa – si rifà al nome dei rondoni giovani quelli ancora incerti e maldestri che durante le migrazioni raggiungono gli adulti circa un mese dopo e, mentre questi sono intenti a nidificare, vanno a sbattere rumorosamente e goffamente proprio sui nidi, cercando di intrufolarsi all’interno dopo dieci mesi di volo ininterrotto. Questo lavoro prende il nome da loro. Una metafora che racconta l’inizio dell’adolescenza nei territori interni della Daunia dove il tempo si frammenta, e crescere è un atto sbilanciato fra resistenza, desiderio e permanenza”.

