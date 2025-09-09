Edizione n° 5819

BALLON D'ESSAI

AEROSPAZIO // Puglia motore dell’aerospazio italiano: filiera in crescita e alta specializzazione
9 Settembre 2025 - ore  13:24

CALEMBOUR

DENUNCIA // SLA in Basilicata: oltre 50 famiglie abbandonate, AISLA denuncia il silenzio della politica
9 Settembre 2025 - ore  13:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Vince prima edizione Gioia Daunia con foto bimba 11 anni

CELLE Vince prima edizione Gioia Daunia con foto bimba 11 anni

Abita a Celle San Vito più piccolo comune della Puglia

Vince prima edizione Gioia Daunia con foto bimba 11 anni

Vince prima edizione Gioia Daunia con foto bimba 11 anni - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Settembre 2025
Foggia // Lifestyle //
ROMA, 09 settembre 2025, 11:58. E’Arianna Arcara la vincitrice della prima edizione del premio di fotografia GIOIA DAUNIA, iniziativa, promossa da Spazio Murat, con la curatela di Luca Musacchio, che ha avuto come fulcro i piccoli comuni di Celle di San Vito, il più piccolo della Puglia, Faeto e Castelluccio Valmaggiore: tre borghi dei Monti Dauni che dal 19 al 24 agosto hanno ospitato una residenza e produzione fotografica di tre artisti, Arianna Arcara, Manuela Naddeo e Fabrizio Vatieri, selezionati tramite una open call lanciata nel mese di luglio.
La ricerca condotta da Arianna Arcara si intreccia con le vite dei ragazzi e delle ragazze che abitano i Monti Dauni, come quella di Sveva, 11 anni, che abita a Celle di San Vito.

È lei il volto protagonista dello scatto vincitore del Premio.

“Noi andiamo all’avventura mi dice sorridendo Sveva – racconta la vincitrice. Con Diego, unico suo coetaneo e compagno di giochi, scavalca i recinti e si inoltra nei boschi. Sveva canta in francoprovenzale, la lingua del suo paese, che, insieme a Faeto, sono le uniche isole linguistiche francoprovenzali dell’Italia Meridionale. Ogni giorno prende l’autobus per andare a scuola a Lucera. Da grande sogna di diventare poliziotta”. “Il titolo dell’opera Bangers – spiega la fotografa – si rifà al nome dei rondoni giovani quelli ancora incerti e maldestri che durante le migrazioni raggiungono gli adulti circa un mese dopo e, mentre questi sono intenti a nidificare, vanno a sbattere rumorosamente e goffamente proprio sui nidi, cercando di intrufolarsi all’interno dopo dieci mesi di volo ininterrotto. Questo lavoro prende il nome da loro. Una metafora che racconta l’inizio dell’adolescenza nei territori interni della Daunia dove il tempo si frammenta, e crescere è un atto sbilanciato fra resistenza, desiderio e permanenza”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.