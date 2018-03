Di:



Foggia – “LA nomina a Commissario ad acta di Confindustria Lecce del nostro Presidente Onorario Eliseo Zanasi è motivo di orgoglio per tutti gli imprenditori di Capitanata che ancora una volta esprimono professionalità e competenze al servizio del territorio e del sistema Confindustriale. E’ quanto ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia Gianni Rotice il quale, nell’occasione, ha formulato i migliori auguri ai Colleghi salentini affinchè superino nel migliore dei modi questa delicata fase di transizione della loro vita associativa.” “Sono certo – ha concluso il Presidente Rotice – che la saggezza e l’esperienza dell’amico Zanasi saranno utili a Confindustria Lecce affinchè, nel rispetto delle regole confindustriali, giunga all’Assemblea elettiva nella più ampia armonia e condivisione. Redazione Stato Rotice: bene nomina Zanasi Confindustria Lecce ultima modifica: da

