Nota del vicepresidente del Consiglio regionale,

“Gratitudine, solidarietà e vicinanza. Sono questi i sentimenti che provo nei confronti dei due agenti della Polstrada, barbaramente inseguiti e aggrediti da decine di migranti nel borgo di Mezzanone. Con abnegazione, ci sono uomini che operano tutti i giorni per la legalità e la sicurezza dei cittadini in modo instancabile. Dalle facili promesse, dagli annunci fumosi, si deve realmente passare ai fatti, partendo dalla consapevolezza che non si possa più attendere un potenziamento serio degli organici delle forze dell’ordine e dei mezzi a loro disposizione. Lo Stato, ognuno di noi, deve tanto a questi coraggiosi lavoratori. Ai due agenti della Polizia Stradale vanno i migliori auguri di pronta guarigione e i più sentiti ringraziamenti per quello che fanno, assieme ai loro colleghi, per la nostra comunità”.