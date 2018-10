Il Capitano Andrea Miggiano nuovo Comandante della Compagnia di Mestre

Di:

Un plauso al lavoro svolto dai predecessori, l’augurio che i volti nuovi possano fare ancora meglio. Il comandante provinciale dei carabinieri di Venezia Claudio Lunardo ha dato il benvenuto, martedì mattina, al nuovo comandante della compagnia di Mestre, il capitano Andrea Miggiano e, dopo un anno in cui le posizioni sono state vacanti, ai nuovi comandanti del Norm di Mestre, il sottotenente Lucilla Esposito, e della Tenenza di Dolo, il sottotenente Francesco Ferrara. Introdotto alla stampa anche il tenente colonnello Marco Campaldini, già al comando dei carabinieri di Pordenone, che si insedia come capo ufficio del Comando provinciale.

Giovani ma con esperienza

Volti giovani, ma con la giusta esperienza alle spalle per prendersi carico di situazioni delicate, specie sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle zone più calde della città. Un aspetto prioritario per Mestre, come sottolineato dal colonnello Lunardo in fase di presentazione: «Da oltre due mesi – ha specificato – su volontà del prefetto abbiamo avviato dei servizi coordinati, impiegando dalle 10 alle 15 unità, in base a quadranti orari specifici, che presidiano via Piave, così come le altre zone dello spaccio, nello specifico il parco Albanese e Marghera». La lotta allo spaccio continua, impossibile abbassare la guardia su un fenomeno difficile da arginare, che richiede l’impegno continuato delle forze dell’ordine.

Comando compagnia di Mestre

Non è un caso che il nuovo comandante dei carabinieri di Mestre si sia presentato alla stampa con l’arresto di uno spacciatore di nazionalità tunisina, sorpreso con un sasso di eroina all’interno di un bar di via Trieste a Marghera. Miggiano, 38enne di Sanarica (provincia di Lecce), arriva da un’esperienza di 4 anni al comando della compagnia di Manfredonia, dove ha svolto un intenso lavoro su un territorio particolarmente sensibile dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica. In precedenza ha prestato servizio in qualità di comandante del Norm della compagnia di Ferrara. A Mestre, coordinerà l’attività di 10 stazioni di carabinieri, una Tenenza oltre al Nucleo operativo e radiomobile, che sarà invece comandato dal sottotenente Lucilla Esposito.

