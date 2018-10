Domenica 14 ottobre giornata di mercato settimanale a Manfredonia

Di:

Andria. Una giornata all’insegna dei mercati di recupero quella di domenica 14 ottobre 2018.

Accolte le proposte di recupero dei mercati andati soppressi a MANFREDONIA il 28 agosto a causa della concomitanza con la Festa Patronale quindi le problematiche relative all’utilizzo dell’area mercatale e a PALO del COLLE dove si recupererà la giornata del 15 agosto, accogliendo la richiesta di Unimpresa e CasAmbulanti le quali, in occasione di entrambi i mercati di recupero di domenica 14 ottobre, promuovono le loro iniziative “MERCATO PULITO” (sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento) e “MERCATO ORDINATO” (sensibilizzazione ad occupare con diligenza le postazioni di vendita).

Entrambe le iniziative, precisano dalle sue importanti Associazioni di Categoria, sono auto organizzate ed autogestite e non sono finanziate con denaro pubblico della Camera di Commercio o della Regione Puglia in quanto Unimpresa e CasAmbulanti non usufruiscono di pubbliche provvidenze.

Area Comunicazione UNIBAT