Lucera: droga e munizioni in casa, arrestato sorvegliato speciale

Lucera. Quando sabato scorso i Carabinieri della Compagnia di Lucera sono entrati presso la sua abitazione per un controllo di routine sul rispetto delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale Francesco Pepe, 21enne del posto, si è mostrato subito particolarmente agitato. Per tale ragione, una volta fatti intervenire dei i rinforzi, gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire l’ispezione, scoprendo presto il motivo di tanta preoccupazione.

I Carabinieri hanno infatti scoperto, nascosti all’interno di una consolle, 45 grammi di marijuana e 25 di hashish, oltre a due bilancini di precisione e ulteriore materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

All’interno di un baule, inoltre, l’uomo nascondeva sessanta cartucce per pistola e fucile di svariato calibro, in perfetto stato di conservazione.

Sono stati pure rinvenuti due bossoli esplosi cal. 7,65, avvolti all’interno di pellicola da cucina ed occultati sopra un armadio. Non è da escludere che gli stessi siano stati esplosi in occasione di un’azione criminosa.

Il giovane, inchiodato così alle sue responsabilità dalle evidenze della flagranza del reato, è stato dunque accompagnato presso il Comando di Via San Domenico per lo svolgimento di tutti gli atti del caso, all’esito dei quali è stato dichiarato in arresto.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa di udienza di convalida.