Manfredonia. Conducente auto ha malore: mezzo contro un muretto (FOTO)

Manfredonia, 09 ottobre 2018. Stamani, verso le 09.30 circa, in Piazza Santa Maria Regina a Siponto il conducente di un’autovettura Fiat Punto ha perso il controllo dell’auto in seguito ad un malore, andando a sbattere tra una palma ed un muretto che conteneva tubi dell’acqua con relativo contatore (muretto completamente distrutto).

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 (giunti da Mattinata) che dopo i primi accertamenti hanno trasportato il ferito presso la Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, una volante della Polizia locale, la squadra manutenzione del comune e una ditta di Soccorso Stradale di Manfredonia per la rimozione del veicolo. Per pochi metri l’incidente poteva avere risvolti più gravi visto che nelle vicinanze oltre al bar c’erano poche persone in Piazza.

Redazione StatoQuotidiano.it