Sannicandro Garganico, 4 chili di marijuana: arrestato 39enne

Foggia, 09 ottobre 2018. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. e del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo hanno tratto in arresto Claudio De Luca, classe 1979, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’ambito di un’attività info-investigativa rivolta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di ieri, gli agenti procedevano ad un controllo di polizia presso l’abitazione del predetto a Sannicandro Garganico.

La minuziosa perquisizione effettuata, prima in un vano di pertinenza, posto alle spalle dell’abitazione di De Luca, ha consentito di rinvenire all’interno di un vaso 100 gr. di sostanza tipo marijuana essiccata.

Nello stesso vano nello scantinato, all’interno di un piccolo frigo portatile veniva rinvenuta altra marijuana essiccata, per un peso di gr. 2000; in un’altra busta, ancora erano nascoste gr. 1600 della stessa sostanza. Nel terreno di pertinenza adibito ad orto è stata rinvenuta altra marijuana essiccata, per un peso di 300 gr.

Nella camera da letto all’interno di un cartone veniva trovata altra sostanza stupefacente dello stesso tipo per gr. 100.

Nel totale è stata sequestrata sostanza stupefacente per un peso complessivo di 4 chili e 200 grammi.

De Luca, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Foggia, a disposizione della locale Procura della Repubblica.

