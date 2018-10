Violenza a pubblico ufficiale, arrestato 54enne a Foggia

Di:

Foggia. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto T. G. classe 1964 foggiano, per i reati di resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nella mattinata un utente che si trovava presso l’ingresso della Questura veniva richiamato dell’Agente in servizio al corpo di guardia, in quanto questi, non curandosi delle persone in coda, pretendeva di entrare direttamente in Questura senza la preventiva identificazione.

L’agente invitava alla calma l’uomo che nel contempo tirava con forza la porta d’ingresso nel tentativo di aprirla e non appena usciva una persona, l’uomo approfittava per varcare l’ingresso e portarsi all’interno degli Uffici.

L’agente chiaramente lo richiamava, ma questi per tutta risposta, dopo averlo offeso e minacciato, gli metteva le mani al collo e si scagliava con calci e schiaffi nei confronti dell’operatore.

Immediatamente sono intervenuti altri agenti per far desistere l’uomo dalla violenza.

Dopo le formalità di rito il T.G. è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.