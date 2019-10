Acquisizione patrimonio Comune fogna e depuratore, respinto ricorso Supercondominio Ippocampo

Di:

Bari/Manfredonia. “(…) nella complessa situazione di fatto ora delineata, non sussistono provvedimenti comunali la cui adozione o emanazione possa dirsi realmente vincolata. In tale contesto di riferimento deve perciò escludersi che il comune avesse l’obbligo giuridico di provvedere sulla istanza diffida con la quale il condominio ha domandato il puro e semplice passaggio delle opere urbanizzative e della loro gestione in capo all’ente locale. Conseguentemente, non configurandosi un obbligo comunale di mera acquisizione, il condominio non ha titolo a proporre domande risarcitorie o di indennizzo da ritardo“.

Con sentenza di recente pubblicazione, il Consiglio di Stato di Roma – Sezione Quarta – definitivamente pronunciandosi sull’appello, ha respinto il ricorso proposto dal Supercondominio Villaggio Turistico Ippocampo, contro il Comune di Manfredonia (non costituito in giudizio), e nei confronti del Concordato Preventivo Iti S.r.l. in persona del Commissario Liquidatore, Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, Dirigente Cancelleria Ufficio Fallimento del Tribunale di Foggia Concordato Preventivo 9/1996 (non costituiti in giudizio).

Il ricorso in questione era stato presentato per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00984/2016, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall’amministrazione su istanza di acquisizione al patrimonio comunale rete fognaria e impianto depurazione giusta convenzione urbanistica – risarcimento danni.

FATTO e DIRITTO

“Nel 1975, a seguito dell’approvazione di un piano di lottizzazione di un’area insistente in contrada Sciali del comune di Manfredonia, fu stipulata una convenzione urbanistica ( poi oggetto di successive integrazioni) tra l’ente locale e la lottizzante ITI – Immobiliare Turistica Ippocampo nella quale si prevedeva, in sintesi, l’obbligo della società di realizzare le opere di urbanizzazione primaria ( in particolare rete fognaria e depuratore) da cedere al comune dopo il loro completamento.

La società lottizzante ha proceduto all’edificazione del complesso turistico ma non ha realizzato ( in conformità a quanto previsto in convenzione) le opere urbanizzative.

Dal piano di lottizzazione al fallimento della lottizzante

Successivamente è stato dichiarato il fallimento ( poi trasformato in concordato preventivo) della lottizzante.

Nel 2004 il comune, constatato l’inadempimento agli obblighi convenzionali, ha escusso le fideiussioni presentate dall’ITI ed ha realizzato la rete fognaria mediante pubblico appalto.

Con ricorso proposto al TAR Bari la curatela del fallimento ha chiesto dichiararsi l’obbligo del comune di procedere all’acquisizione formale delle opere così realizzate: ma il ricorso è stato respinto con sentenza n. 592 del 2005 confermata in appello da IV Sez. n. 3261 del 2012.

Dopo che nel 2007 il Tribunale di Foggia aveva indetto asta pubblica per la vendita della particella sulla quale insiste il depuratore, il comune nel 2008 ha proposto ai proprietari degli immobili ( riuniti in consorzio) una soluzione transattiva, non approvata però dalla maggioranza qualificata ( 60%) di questi.

Da ultimo, il supercondominio Ippocampo, nel frattempo giudizialmente costituito, ha con atto notificato il 21.12.2015 inutilmente diffidato l’amministrazione civica a perfezionare, mediante atto pubblico, l’acquisizione nel proprio patrimonio della rete fognaria e dell’impianto di depurazione realizzati nell’agro di Manfredonia, sulla particella 1785 del fg. 109.

Di conseguenza il condominio ha chiesto al TAR Bari la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia comunale e l’accertamento dell’obbligo dell’ente locale di provvedere mediante l’adozione dei provvedimenti espressi di acquisizione.

“Il condominio ricorrente aveva chiesto il pagamento dell’indennizzo, per il ritardo nella conclusione del procedimento”

Il condominio ricorrente ha chiesto altresì il pagamento dell’indennizzo, per il ritardo nella conclusione del procedimento, oltre al risarcimento dei danni, entrambi da quantificare in via equitativa.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha però dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio inadempimento, per difetto dei presupposti sostanziali della domanda.

A giudizio del Tribunale, infatti, non poteva configurarsi un obbligo discendente dalla convenzione di urbanizzazione, a cui il Comune si era auto vincolato, in considerazione dell’inosservanza di quanto stabilito nella medesima, con specifico riferimento alla costruzione delle opere di urbanizzazione del Villaggio Ippocampo, in primo luogo da parte della società lottizzante.

Né d’altra parte, secondo il Tribunale, la pretesa della ricorrente può ricondursi genericamente alle attribuzioni pubblicistiche dell’ente locale, in quanto per giurisprudenza consolidata, nei giudizi avverso il silenzio, l’istanza del privato è accoglibile solo nei casi di manifesta fondatezza, quando cioè sono richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati per i quali non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello in esame dal condominio soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, tornando altresì a versare la domanda indennitaria e quella risarcitoria.

Il comune di Manfredonia, benché regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

L’appellante ha depositato memoria, volta a documentare alcuni sviluppi del procedimento.

Per i magistriati del Consiglio di Stato “Non è infatti condivisibile la tesi di fondo dell’appellante, secondo il quale il comune, avendo completato parte delle opere di urbanizzazione non realizzate dall’inadempiente società lottizzante, sarebbe tenuto, nel perseguimento dl pubblico interesse, a perfezionare l’acquisizione al patrimonio dei beni suddetti, qualificabili come opere pubbliche. La realizzazione in danno delle opere urbanizzative in questione si inserisce infatti, in primo luogo, nell’ambito attuativo di un rapporto convenzionale tra l’ente locale e la società lottizzante e consegue precisamente all’inadempimento, da parte di questa, alla condizione ( realizzazione completa e conforme delle opere entro certa data) prodromica alla loro cessione gratuita al comune, su domanda di questo. Quindi, a prescindere da ogni approfondimento sulla esperibilità del rito avverso il silenzio in ambito convenzionalmente disciplinato, il mancato perfezionamento della fattispecie condizionante non consente comunque di ritenere sussistente in questa prospettiva alcun obbligo provvedimentale del comune“.

“Né peraltro la pretesa della ricorrente può ricondursi genericamente alle attribuzioni pubblicistiche dell’ente locale, in quanto per giurisprudenza più che consolidata, nei giudizi avverso il silenzio l’istanza del privato è accoglibile solo nei casi in cui sono richiesti provvedimenti amministrativi ad emanazione vincolata, cioè solo nei casi in cui il procedimento deve sfociare ineluttabilmente nella adozione ( o diniego di adozione) di un provvedimento tipicizzato dall’ordinamento.

Nel caso all’esame, come può ricavarsi dalla esistenza di proposta transattiva a suo tempo formulata dal comune, le opere di urbanizzazione necessitano di essere completate, riparate e collaudate, in un quadro generale in cui si pone altresì il problema della loro gestione e manutenzione, con riparto dei relativi costi”.

“Al comune si prospetta quindi – in ordine all’esito del procedimento – un ampio ventaglio di scelte discrezionali che esulano dalla mera acquisizione di quanto sin qui costruito per urbanizzazione primaria, come ben evidenziato dal TAR, e presuppongono del resto quell’accordo complessivo con i proprietari dei lotti e immobili interessati, o almeno con la maggioranza qualificata di questi, che il comune risulta aver proposto.

Inoltre, come l’appellante stesso riferisce, la particella sulla quale insiste il depuratore è tutt’ora in proprietà della società lottizzante e risulta oggetto di procedura esecutiva ( con relativo avviso d’asta a beneficio di questa): il che naturalmente depone contro la praticabilità della mera acquisizione dell’impianto di depurazione che su di essa insiste”.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata