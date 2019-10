Al Bauhouse di Bari Ivan Schmidt (CH/IT), Istruttore Cinofilo di fama internazionale

Di:

Mancano pochi giorni al grande evento che conta la partecipazione di una cinquantina di esponenti pugliesi. Difatti il 12/13 OTTOBRE 2019 é in programma l’arrivo presso il Bauhouse di Bari questo ospite d’eccezione, ossia Ivan Schmidt (CH/IT), Istruttore Cinofilo di fama internazionale, considerato uno dei massimi esperti nel recupero comportamentale di cani aggressivi e fobici. Esperto di cinofilia forense è stato in passato in prima linea in alcuni tra i più importanti casi di ricerca persona (ad esempio le gemelline Alessia e Livia Shepp in Svizzera, Yara Gambirasio, per citarne solo alcuni, con diverse presenze a Quarto Grado). Alle sue spalle vi sono oltre cinquanta interventi in qualità di Consulente Tecnico, Ausiliario di PG ed Membro di Unità Cinofile sia Nazionali che Internazionali. Ivan Schmidt ha svolto diverse docenze sia nazionali che Internazionali passando da Università prestigiose fino ad approdare anche alla Fondazione Bocalan di Madrid, una più rinomate scuole cinofile presente in diversi Paesi tra cui il Sudamerica.

Nel fine settimana del 12/13 ottobre 2019 la terra pugliese potrà avvalersi di un weekend di formazione sulle tecniche di rieducazione comportamentale di cani aggressivi e fobici confrontandosi con casi reali. Ivan Schmidt opererà questo grande evento in cooperazione con l’Istruttore Cinofilo Virginia Ancona, da molti anni al suo fianco nelle docenze e nei recuperi comportamentali di cani aggressivi e fobici. All’evento parteciperanno proprietari di cani, personale del settore cinofilo, educatori cinofili, istruttori cinofili ma anche Veterinari.

Una due giorni di alta formazione e confronto sulle tecniche di rieducazione. Una di queste tecniche in particolare sarà la rieducazione comportamentale si soggetti aggressivi in acqua (piscina) che all’interno dei protocolli sta riscontrando un grande successo su molti soggetti. Grazie a queste tecniche ed altre tecniche di lavoro (es. Mantrailing), Ivan e Virginia hanno potuto salvare negli anni centinaia di cani da eutanasia, somministrazione di psicofarmaci o isolatamente in canile.