“Il centro del Mònde”: dal 9 al 14 ottobre giornalisti e blogger racconteranno Monte Sant’Angelo

MONTE SANT’ANGELO (Fg) – Dal 9 al 14 ottobre 2019, Monte Sant’Angelo sarà “Il Centro del Monde”: è questo il titolo del press tour promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo, finanziato dalla Regione Puglia, grazie al Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. “Monde” è il termine dialettale con cui gli abitanti di Monte Sant’Angelo chiamano la loro città. Allo stesso tempo, è una parola che richiama l’idea di “Mondo”, quella vocazione all’universalità che il centro garganico ha sempre espresso come meta di pellegrini e fedeli che giungono da ogni parte del globo per ammirare la Basilica Santuario di San Michele Arcangelo, uno dei Patrimoni dell’Umanità. “Monde”, infine, dà il nome alla Festa del Cinema sui Cammini, che si terrà a Monte Sant’Angelo dal 10 al 13 ottobre e sarà seguito anche da blogger e giornalisti del press tour. Gli ospiti, inoltre, faranno tappa anche a San Marco in Lamis e Cagnano Varano.

IL TOUR A MONTE SANT’ANGELO. Blogger e giornalisti arriveranno mercoledì 9 novembre a Monte Sant’Angelo, dove pernotteranno. Giovedì 10, visiteranno la Basilica e la Grotta di San Michele, Patrimonio mondiale UNESCO, e conosceranno il Rione Junno, prima di immergersi nella giornata inaugurale della Festa del Cinema sui Cammini. Venerdì 11 ottobre, il gruppo percorrerà “Il Sentiero del Pellegrino”, percorrendo la Via Micaelica e la Francigena dalla Basilica all’Abbazia di Pulsano. Nel pomeriggio, prima di rituffarsi nella Festa del Cinema sui cammini, blogger e giornalisti scopriranno il Castello svevo-normanno-angioino di Monte Sant’Angelo.

SAN MARCO IN LAMIS E CAGNANO. Sabato 12 ottobre, gli ospiti del press tour, in mattinata, si recheranno nel Convento medievale di San Matteo, a San Marco in Lamis, una delle tappe più suggestive per il turismo religioso sul Gargano. Conosceranno il centro cittadino del paese e saranno protagonisti di un laboratorio degustativo sulla panificazione. Dopo pranzo, il gruppo si trasferirà a Cagnano Varano, per la visita guidata alla Grotta di San Michele Arcangelo.

IN FORESTA UMBRA. Domenica 13 ottobre, è in programma la visita alla Foresta Umbra: il museo naturalistico e la Vetusta Faggeta dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Lunedì 14, invece, l’educational e fam trip nelle aziende agroalimentari di Monte Sant’Angelo. Oltre ai cammini della spiritualità, alle visite guidate naturalistiche e agli educational nelle aziende agroalimentari, per una settimana blogger e turisti pranzeranno e ceneranno rigorosamente a chilometro zero, in modo da conoscere e apprezzare il patrimonio enogastronomico di Monte e del Gargano. Il press tour racconterà con foto, video e articoli “Il centro del Monde”, questo meraviglioso angolo del mondo denso di storia, bellezza e natura tanto da vantare due siti dichiarati dall’Unesco quali Patrimonio dell’Umanità.

#ilcentrodelMònde #LaCittàdeidueSitiUNESCO #weareinPuglia | www.montesantangelo.it