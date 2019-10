Condono bollo auto, la rivolta di chi l’ha pagato

Di:

“Alzino la mano tutti i cogl.. come me che regolarmente ed annualmente hanno sempre pagato il #bolloauto”. E ancora: “Condono #bolloauto. Facciamo che chi finora ha pagato tutto regolarmente ha maturato un bonus evasione?”. E’ bufera sui social per il decreto fiscale 2019, ribattezzato ‘strappa-cartelle’, che interviene anche sul bollo auto. La sanatoria prevede infatti la cancellazione d’ufficio tutti i debiti per la tassa automobilistica dal 2000 al 2010 fino a un importo massimo di 1.000 euro.

“Voglio indietro i soldi del bollo che ho pagato negli ultimi 10 anni, perché si sono una cogl.. che paga le tasse” scrive Alfonsa su Twitter. E come lei moltissimi utenti si dicono indignati e “presi in giro”. “Domanda: per chi ha pagato sempre tutto regolarmente cosa succede? – scrive Fabio -. Date un buono spesa o rendete ciò che ha pagato in più? E non parlate più di lotta all’evasione quando siete i primi a favorirla. Vergogna!”.

fonte https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/10/08/condono-bollo-auto-rivolta-chi-pagato_PXllVYcmZk2BbPsusyM4yJ.html?refresh_ce