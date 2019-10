Entrano in un’azienda armati di fucile e rubano 4mila euro

Di:

Rapina intorno alle 13,30 in Zona Industriale a Cerignola. In quattro hanno fatto irruzione in un’azienda di materiale ferroso armati di fucile. Per intimidire è stato anche esploso un colpo. Lo riporta il sito online Notiziaweb. I quattro hanno portato via 4mila euro e sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda. Nessun ferito. In corso indagini della Polizia locale