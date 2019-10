Foggia. Donazione per donne che si sottopongono alla chemioterapia

Di:

“La solidarietà è basata sulla fiducia e sulla realizzazione di azioni che conducano a dei benefici pratici per coloro che ricevono in dono qualcosa di tangibile”. Con queste parole di Papa Francesco, possiamo dare oggi alle donne colpite dal tumore una comunicazione di gioia e speranza. Infatti il Gran Galà organizzato da Loreta Ricotta, con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Foggia e tutto lo staff del Centro Estetico “IL CIGNO”, dedicato al ricordo della mamma, ha permesso di raccogliere 5.500€ da destinare all’acquisto di termocuffie per le donne che si sottopongono alla Chemioterapia. L’intero importo incrementato è stato devoluto all’ANDOS di Foggia, per far sì che esse continuino a curare la propria immagine nonostante il cancro;

Tenendo accesa sempre la luce della speranza e della voglia di vivere.

Loreta Ricotta dell'istituto "Il Cigno"