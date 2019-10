“E’ importante che i giornali dichiarino il loro mondo di riferimento”

Di:

Oggi è difficile parlare di informazione perché, nell’era del web, di informazioni ne girano tante e spesso sono “false informazioni” che ora sono dette “fake news”. La follia di questi tempi è che le informazioni false sono talmente sono talmente ben camuffate da sembrare credibili e, in alcuni casi, sono servite per scatenare guerre e distruzione come nel caso delle guerre contro il regime iracheno di Saddam Hussein. Serve ricordare che delle famose “armi chimiche di distruzione di massa” detenute dal dittatore iracheno non si è trovata traccia se non in piccole e modiche quantità. Oggi il problema più grave da affrontare per chi si occupa di informazione e, in primo luogo, di informazione on-line è riuscire ad avere informazioni da “fonti certificate” e/o basate su dati inoppugnabili e attendibili. E’ di questi giorni lo scontro tra il movimento mondiale in difesa dell’ambiente capeggiato da Greta Thunberg e il fronte negazionista capeggiato dal presidente USA Trump, uno scontro combattuto a suon di ricerche scientifiche e dichiarazioni di scienziati. Uno scontro che ha sullo sfondo ghiacciai che si ritraggono, uragani che si abbattono, o che si annuncia si possano abbattere, anche sull’Europa dove non si ha memoria di questi fenomeni. Uno scontro che, sul fronte negazionista, attribuisce la responsabilità dell’innalzamento della temperatura a fenomeni naturali come le eruzioni vulcaniche sminuendone la presunta pericolosità.

Tra le diverse correnti di pensiero scientifico, o pseudo scientifico a seconda di chi le valuta, resta latente lo scontro tra due diverse concezioni dello sviluppo economico, tra chi intende proseguire sulla strada delle energie da combustibili fossili riducendone l’impatto ambientale e chi intende abbandonare questa strada per puntare decisamente sulle energie rinnovabili a emissioni zero come l’energia prodotta da impianti fotovoltaici e eolici.

Se in questi macro scenari è difficile fare informazione corretta figuriamoci quando si scende a scenari locali e, ancora peggio, se lo scenario locale sono le comunità di una delle provincie più povere d’Italia come la Capitanata. Pensiamo alla vicenda Energas di Manfredonia dove i due fronti producono dati e informazioni diverse per sostenere una o l’altra teoria economica e ambientale. Pensiamo alle diverse scelte in campo di raccolta dei rifiuti tra chi spinge per una raccolta differenziata spinta con recupero delle materie prime, che è anche recupero energetico, e chi vuole continuare con una raccolta poco differenziata puntando ad un “recupero energetico” basato su inceneritore e recupero della componente gassosa dei rifiuti. Anche in questi casi i due fronti espongono teorie e studi “scientifici”, teorie e studi “economici”, opposti a sostegno delle proprie tesi.

Oggi, più che mai, è importante che gli “organi di informazione” dichiarino il loro mondo di riferimento

In questo quadro di troppa abbondanza di “dati scientifici”, dati che sono poi propagandati senza alcun controllo della fondatezza, è difficile fare informazione e ancora di più fare informazione con poche risorse economiche e on-line. Oggi, più che mai, è importante che gli “organi di informazione” dichiarino il loro mondo di riferimento, dichiarino a quai mondi si ispirano e non è detto che questi mondi siano coerenti tra loro o almeno che non siano percepite coerenti. E’ il caso della Chiesa Cattolica dei nostri giorni, una Chiesa ecologista, contro gli sprechi e i danni ambientali, una Chiesa che difende il lavoro e chiede a gran voce di debellare le povertà con politiche di redistribuzione dei redditi e delle risorse. Una Chiesa che contemporaneamente tuona contro i movimenti LGBT, contro le politiche per una maternità consapevole che contempla anche il ricorso all’aborto terapeutico, una chiesa che continua a predicare una sessualità finalizzata

esclusivamente alla riproduzione.

Una Chiesa che è citata dalla Sinistra, o dal fronte progressista, quando parla di diritti e ambiente, una Chiesa che è citata dalla destra, o dal fronte conservatore, quando parla di famiglia e valori della famiglia tradizionale.

Onestamente non penso che possa esistere un organo di informazione realmente “non schierato”

Onestamente non penso che possa esistere un organo di informazione realmente “non schierato”. Sono falliti tutti tentativi di dare informazione riportando le opinioni diverse e dando voce a tutte le parti in causa perché, comunque, viene fuori cosa ne pensa il redattore e/o la proprietà del giornale. A conferma di ciò basta ricordare come i giornali, tutti i giornali, si schierino su un fronte o sull’altro quando ci sono decisioni importanti da prendere. Serve sicuramente un’informazione plurale nei limiti della Costituzione Repubblicana, sicuramente servono e sono utili testate giornalistiche come Stato Quotidiano che con molta coerenza ha una sua linea editoriale basata anche sulla pluralità delle fonti di informazione e sulla loro autorevolezza. E’ in questo quadro di difficoltà oggettiva di “fare informazione” che faccio i miei più cari auguri alla redazione di Stato Quotidiano che da 10 anni è presente nel panorama provinciale fornendo informazione pluralista e di qualità, una qualità certificata dalla platea di lettori che ne apprezzano l’operato e che ne da soli ne giustificano l’esistenza e assicurano alla testata l’energia per continuare e migliorare l’esperienza editoriale.

A cura di Giorgio Cislaghi,

libero professionista, già segretario del circolo “Che Guevara” di Foggia