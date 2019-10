Ischitella. Arriva in piazza la protesta

Di:

Il conflitto, fra Amministrazione comunale e genitori degli alunni da una parte e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “P. Giannone” dall’altra, questa mattina ad Ischitella si è materializzato per le strade della piccola cittadina del Gargano. Alunni, genitori e cittadini comuni hanno sfilato per contestare le modalità operative della dirigente scolastica per cui il Consiglio comunale ha chiesto, agli Uffici Scolastici regionali e provinciali ed al Prefetto di Foggia, l’allontanamento per incompatibilità ambientale.

Proprio i genitori hanno inviato una lettera al Ministero dell’istruzione in cui parlano di “discutibili ed ingiustificate prese di posizione” e di “inadempienze messe in atto nella corretta procedura delle decisioni riguardo i propri figli”. Peraltro fanno anche rilevare che “la dirigente scolastica non è quasi mai reperibile nella sede della dirigenza”, divenendo perciò “quasi impossibile riuscire ad avere un appuntamento per discutere di qualsiasi problema”. Infine a settembre è arrivata la decisione della dirigente di trasferire il proprio ufficio e quello degli assistenti amministrativi nel plesso di Rodi Garganico pur lasciando come sede legale e centrale per l’Istituto quella di Ischitella: un atto che ha scatenato la protesta della comunità cittadina.

fonte retegargano