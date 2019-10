Lo scontro sulla Festa del pancotto: Croce replica a Romano

Di:

Il presidente della Pro Loco Giuseppe Croce risponde alle dichiarazioni di Antonio Romano comparse su Foggia Today. Il contesto è la Festa del pancotto, un’iniziativa che quest’anno doveva svolgersi con la sfilata di moda, evento che non si terrà, almeno stando alla situazione attuale.

Romano accusa Croce di aver cancellato l’evento dell’agenzia di moda ‘Fashion Time’ a pochi giorni dal suo svolgimento. Ecco di seguito la replica di Croce: “Sono il legale rappresentante dell’ente e parlo per conto di tutti. Lo scorso anno abbiamo organizzato la seconda edizione della sagra del pancotto e del vino e abbiamo deciso di inserire una novità che è stata la sfilata di moda. Abbiano interpellato Romano, che ha percepito dei soldi dagli sponsor trovati da lui per la manifestazione, e quest’anno l’abbiamo ricontattato con lo stesso criterio. Ci ha chiesto le sedie, abbiamo scritto al Comune e le abbiamo ottenute, ci ha ricontatta per il tappeto, e gli abbiamo detto che non potevamo fornirlo. Il 3 di ottobre ci viene chiesto un service audio e luci. Noi abbiamo spese esorbitanti per la manifestazione, come gli abbiamo spiegato in una telefonata, la nostra competenza era pagare la Siae, cosa già fatta. Le sue richieste nascevano giorno dopo giorno, e io mi sono liberato da ogni impegno.

Oggi leggo queste dichiarazioni molto forti su una testata locale e chiedo: con quale documentazione arriva in tribunale? Lui dice che lavora per la sfilata di moda inclusa nel programma della manifestazione: dove sta scritto che noi gli abbiamo dato l’autorizzazione a fare una cosa del genere? E poi: organizzazione della sfilata di moda con quale mandato? Questo lo dà il presidente o il consiglio direttivo della Pro Loco. Inoltre: ha mai inviato una mail o una pec per darci informazioni di un atto del genere? Come fa a dire che non conosce la motivazione dell’esclusione? Noi non possiamo sostenere i costi, l’ho comunicato con un audio. Io ho deciso? No, qui ci sono persone che decidono, c’è un organo di controllo dei consiglieri. Circa la richiesta delle mie dimissioni dico che si dovrebbe dimettere lui che non sta lavorando per il territorio ma per i propri interessi. Sono disponibile se vuole spiegazioni, non ci tiriamo indietro, le porte sono sempre aperte. Gli vorrei dare un insegnamento di vita: si usa il buon senso per cercare di trovare soluzioni. Noi abbiamo pagato la Siae per quello che è di nostra competenza, la Pro Loco è un ente di sviluppo del territorio non un finanziatore di privati”.