Pioli nuovo ct del Milan “Astori sarebbe felice”

Di:

Il pensiero finale a Davide Astori riassume le emozioni del primo giorno di Milan per Mister Stefano Pioli. Una nuova squadra, una nuova avventura, nuove idee e nuovi obiettivi. Riparte da qui il Mister, in attesa di conoscere tutta la rosa rossonera a sua disposizione: “Dobbiamo lavorare insieme, conoscerci e diventare squadra il prima possibile. Ho le idee chiare, dobbiamo concentrarci e pensare soltanto alla prossima partita senza guardarci indietro. Da subito dovrò far capire ai giocatori cosa mi aspetto da loro”.

Lo riporta il sito ufficiale del Milan.