Raffaele Salvemini “La diffusione delle notizie in linea con i cambiamenti della società”

Sono passati poco più di due anni da quando, una mattina, il direttore di Stato Quotidiano, Giuseppe de Filippo, mi contattò presentandomi la sua intenzione di rilanciare il giornale. Con una nuova visione, una nuova grafica. Una fresca ventata di innovazione nella struttura per riuscire a rivoluzionare il modo di diffondere le notizie sul territorio.

“Sono stati 2 anni e mezzo non di sviluppo web, ma di analisi strategiche, di comprensione delle necessità del lettore”

Abbiamo iniziato a pensarci, a ragionarci su, a ipotizzare le caratteristiche necessarie per una nuova impostazione del giornale. Sono stati due anni e mezzo non di sviluppo web, ma di analisi strategiche, di comprensione delle necessità del lettore, cercando di migliorare il modo con cui si arriva al lettore. Nel 2019, ormai, è completamente stravolto il modo degli utenti di ricercare le notizie. La tecnologia ha reso, negli anni, sempre più rapido l’accesso alle news, corrette o sbagliate che siano, favorendo l’alimentarsi della sfera delle false notizie. Non è più l’utente che cerca la news, è la news che raggiunge il lettore, comodamente, su ogni tipo di dispositivo.

In quest’epoca in cui l’informazione scorre rapida, e troppo spesso presentando una realtà distorta, si sentiva l’esigenza di raggiungere velocemente gli utenti, ma mantenendo la serietà e gli ideali di sano giornalismo che Stato Quotidiano ha sempre posto in primo piano.

“Serviva una rivoluzione funzionale dell’intera impalcatura della testata giornalistica online”

In un mondo di fake news e di manipolatori mediatici che, come in un telefono senza fili, modulano l’informazione con l’intento di moltiplicare le visualizzazioni di pagina, le condivisioni, “i like”, serviva una rivoluzione funzionale dell’intera impalcatura della testata giornalistica online.

E, in un certo senso, andare controcorrente. Oggi i social media dominano la scena per la diffusione delle notizie per la maggior parte delle testate, ma è l’unico veicolo? Con Close-up Engineering, network di informazione scientifica online fondato nel 2014 con Leonardo Taronna (conosciuto proprio nella redazione di Stato Quotidiano) abbiamo lavorato sodo, negli anni, per veicolare l’informazione nel più rapido e variegato modo possibile, riuscendo a moltiplicare le visualizzazioni di pagina –e il fatturato- di mese in mese, arrivando quasi a quota 1 milione di page views nell’ultimo mese. Abbiamo sviluppato strategie competitive in grado di assecondare i desideri degli utenti ed erogare un servizio di informazione strutturato su più canali.

Oggi, infatti, i social media rappresentano solo una frazione dei canali di diffusione delle nostre news sul network. È fondendo le conoscenze di sviluppo web e queste esperienze che abbiamo iniettato nella nuova versione di Stato Quotidiano, a dieci anni di distanza dalla sua nascita, una nuova struttura, che a partire dal font e finendo con la disposizione delle sezioni, cerca di facilitare l’accesso alla notizia per il lettore.

“Un sito funzionale e, allo stesso tempo, che mira a modificarsi all’infinito”

Un sito funzionale e, allo stesso tempo, che mira a modificarsi all’infinito. È una piattaforma in continua crescita, in continua evoluzione, che vedrà l’impiego delle tecnologie più moderne al servizio del lettore. Nella concezione per la quale “è la notizia che va alla ricerca del lettore”, si è fatto leva sui feed RSS. Questa funzione permetterà a tutti gli interessati di configurare una propria app sullo smartphone e ricevere, in tempo reale, le news non appena vengono pubblicate. Questo è il primo di tanti tasselli innovativi che formeranno la tecnologia alla base di Stato Quotidiano.

A maggiore conferma dell’espansione costante, Stato Quotidiano annuncia, al lancio, la presenza di due pagine “locali”, una su Manfredonia e una su Foggia. Uno dei parametri fondamentali, infatti, della strategia di rivoluzione della comunicazione è proprio la “targetizzazione”. La dispersione dell’utente, che oggi ha un tempo di pazienza bassissimo, viene così azzerata consentendo la scelta di una navigazione all’interno di edizioni locali, rimuovendo tutte le news non desiderate. Così come link specifici all’accesso diretto a particolari sezioni della pagina principale e un link diretto ai commenti di ogni articolo. Rapidità, fluidità e poca dispersione sono i punti cardine di Stato Quotidiano 10.0.

Una piattaforma così costruita, disegnata professionalmente, caratterizzata da una forte componente estetica che racchiude i migliori trend degli ultimi anni, darà maggior risalto anche la promozione delle attività locali, armonizzate all’interno della pagina principale e delle pagine interne.

La qualità dell’informazione va sempre più scemando negli anni. Complice l’alta competizione che spinge i giornalisti a pubblicare velocemente un pezzo e, molto spesso, con grossa superficialità. E i lettori che preferiscono leggere di argomenti futili sono sicuramente complici di una qualità sempre più esigua dell’informazione. Non solo le notizie, non solo i giornalisti fanno un giornale: sono soprattutto i lettori i veri protagonisti. Per questo motivo, Stato Quotidiano metterà un punto fermo ai commenti scatenati di anonimi haters. La tecnologia va sempre più avanti e possiamo fare in modo che essa vada a supporto di una corretta condivisione di idee, limitando i leoni da tastiera che si nascondono dietro a strani nomi di fantasia.

“La società muta continuamente e con essa si modificano i meccanismi di comunicazione”

La società muta continuamente e con essa si modificano i meccanismi di comunicazione, le strategie di comunicazione e le tecnologie di diffusione delle notizie. Ma l’informazione (corretta) non sembra essere tra i principali interessi degli italiani. Sarà importante e fondamentale migliorare costantemente questi meccanismi, riuscire ad allineare le strategie di diffusione delle notizie a seconda dei cambiamenti della società, con il chiodo fisso di un’informazione sana, corretta e costruttiva. E con la nuova piattaforma di Stato Quotidiano, abbiamo reso effettivo tutto questo.

A cura del dr. Raffaele Salvemini,