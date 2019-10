Ragazzini scomparsi 27 anni fa, svolta grazie a merende

Di:

Sono trascorsi 27 anni dalla scomparsa di Mariano Farina e Salvatore Colletta. Solo ora il ritrovamento di alcune confezioni di merendine in una casa di Casteldaccia, il paese da dove i due ragazzi di 12 e 15 anni sparirono il 31 marzo 1992, potrebbero portare a una svolta nel caso. Come si legge sul sito di ‘Chi l’ha visto’, la Dda di Palermo ha disposto analisi scientifiche sugli involucri, abbastanza conservati perché non biodegradabili, ritenuti risalenti al periodo della scomparsa. Indagati zio e nipote possessori dell’abitazione in cui si trova la cisterna, secca da tempo, in cui i reperti sono stati rinvenuti su indicazione di uno o più collaboratori di giustizia. Il più giovane, all’epoca 14enne e amico dei due ragazzi, dopo la loro scomparsa fu processato per il furto di una barca e ottenne il perdono giudiziale. Un episodio che avrebbe coinvolto anche Farina e Colletta.

fonte https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/10/08/ragazzini-scomparsi-anni-svolta-grazie-merendine_XZGAcl4Octir4IuuRUy0HO.html?refresh_ce