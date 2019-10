“Solo chi non è sereno temerà che il giornalista possa raccontare chissà quale verità”

Di:

Ormai da decenni la “stampa” è parte integrante della vita di ogni persona. Il diritto all’informazione sembra essere una cosa ovvia e scontata ma soprattutto necessaria. Sono questi i sentimenti che mi hanno spinto nel 2009 ad avvicinarmi ad essa con forte passione e grande rispetto. Sembra ieri quando incontrai Giuseppe de Filippo, il direttore di tale esimia testata giornalistica.

Fu proprio lui ad introdurmi in questo bellissimo settore, fatto di tanto impegno e dedizione, oltre che di giusta scrupolosità informativa e atteggiamenti molto spesso velatamente filologici. Il giornalista, infatti, è semplicemente colui che trasmette un dato, una notizia, comunicandola alla gente in modo corretto, semplice e puntuale. Esso non segue l’impulso istintivo, la chiacchiera, le dicerie, l’accomodamento di piacere sociale e non decifra ideologicamente ciò che vede o sente, ma solo lo trasmette; sarà il lettore, anche se persona semplice e poco istruita, a farsene la dovuta opinione. Purtroppo tocca farsene una ragione, perché questa è la dura – ma pur sempre bella – legge del giornalista, l’antica legge del relata refero, ossia del “riferisco le cose riferite”.

“La comunicazione giornalistica ha subito una grande evoluzione negli anni”

Ovviamente la comunicazione giornalistica ha subito una grande evoluzione negli anni, su cui i sociologi hanno ampiamente argomentato, che l’ha vista crescere dalla carta stampata (che ancora oggi continua ad esistere) alle televisioni, alle radio, ad internet: è, dunque, un fenomeno – quello della comunicazione informativa – che sembra proprio non voler morire. È così ampio e forte questo fenomeno che davvero esso tiene in mano un vero e proprio potere, che si esplica non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale. Grazie infatti a questa informazione che molto spesso si evitano errori e abusi amministrativi, politici e sociali. Il giornalista, dunque, è colui che racconta e lascia raccontare senza essere succube di taluni o talaltri, poiché per sua natura esso è “libero” nel suo lavoro.

La giusta prassi vuole che colui che crede veramente nella libertà lasci libero il giornalista e non osi avvicinarlo per falsare il suo raccontare. Sarebbe questa un’azione moralmente e intellettualmente scorretta, perché solo chi non è sereno nella sua coscienza temerà che il giornalista possa raccontare chissà quale strana verità. Soltanto una vera e propria tranquillità intellettuale ed espressiva aiuterà il giornalista a raccontare quanto accade, avendo una visione critica dei fatti, dove per critico si intende l’analisi attenta e scrupolosa di ciò che si racconta.

Sono questi i “paletti” verso i quali mi ha portato Giuseppe, dopo il primo colloquio, e oggi sono un giornalista/pubblicista, grato a lui che con amore e passione mi ha iniziato a questo, dandomi i rudimenti base della materia e non creandomi illusioni di nessun genere. Anzi è stato fin da subito sincero nel dirmi le difficoltà verso cui si andava incontro e le resistenze psicologiche della gente. Mi diceva piuttosto che prima o poi la popolazione si sarebbe abituata ad una presenza critico/giornalistica sul territorio.

La libertà di espressione, insomma, è un diritto di ogni cittadino: c’è il giornalista che ha il diritto di raccontare e il cittadino che ha il diritto di ascoltare!

A cura del dr. Tiziano Samele

Guida e accompagnatore turistico, speaker radiofonico, Freelance Journalist, consigliere Confguide Foggia, docente