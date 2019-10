StatoArena. Joker di Todd Phillips, primo vero cinecomic d’autore

Di:

Nel mondo dei cinecomic, un super eroe, buono o cattivo che sia, acquisisce i suoi poteri per caso, per il morso di un ragno, per essere venuto a contatto con una sostanza radioattiva, per essere stato frutto di qualche esperimento di laboratorio. I motivi reconditi delle loro scelte di vita sono da ricercare nella vendetta, nel riscatto, dettate da situazioni personali che determineranno la loro etica, morale, status quo. Questo non accade nel Joker di Todd Phillips.

Un Joker che esce totalmente dai canoni del cinecomic a cui Marvel e DC ci hanno abituato, assurgendo al titolo di “film d’autore”. Una pellicola che non può avere paragoni in tutto l’universo fumettistico, né può averne l’interpretazione di Joaquin Phoenix che realizza un Joker tutto suo, che non si ispira ai grandi nomi che lo hanno preceduto nelle vesti del villain di Gotham City. Joker è un film d’autore perché coniuga la sfaccettatura intensa, dolorosa ed esistenzialista di Arthur Fleck (questo il nome dietro la maschera del clown) a una cura impareggiabile della fotografia, della colonna sonora e del montaggio, tutte qualità ispirate, abbastanza esplicitamente, da un maestro del cinema come Martin Scorsese (proprio lui, qualche giorno fa, ha ammesso di non essere un fan dei cinecomic in quanto espressione pura di intrattenimento). Il tutto ben amalgamato nel ritratto cupo e freddo di Gotham, una città che altro non è che una metafora dell’America di oggi. Il sogno americano, qui, si infrange a colpi di danza di questo clown triste e sbeffeggiato, non ha più nulla della lode patriottica (e cieca) del Capitan America di Chris Evans (Marvel).

Joker diventa folle perché…

Come anticipato, Joker diventa tale non per un evento accidentale, non per qualcosa di sovrannaturale o fantastico che lo catapulta, suo malgrado, in un’avventura eroica. Joker diventa un folle pluriomicida per colpa della società. Ma società è un termine troppo generico: il film non assume mai toni qualunquistici, non si limita a una critica vaga di vizi e costumi dell’animo umano, ma identifica il focolaio dell’epidemia sociale che si scatena a fine film in cose precise e ben mirate. Tanto per cominciare, il sistema sanitario.

Joker diventa folle perché il governo taglia i fondi agli assistenti sociali, coloro che lo seguono e lo sostengono (soprattutto dandogli medicine) a causa del suo disturbo, quello che sarà poi il tratto distintivo di questo personaggio immortale: una risata incontrollata, sinistra, che debilita la sua vita tagliandolo fuori dalla comunità. Joker diventa folle perché resta disoccupato, perché i suoi colleghi lo trascinano nella violenza e gli offrono i mezzi sbagliati per difendersi. “Perché siete tutti così?”: è il suo grido d’aiuto in una scena del film. Joker insegna che abbandonare gli ultimi, gli outsider, può avere effetti nocivi. Joker dimostra che lo stigma sulle malattie mentali è ancora troppo forte, porta a riflettere sul fatto che, nonostante la storia sia ambientata in un imprecisato momento degli anni ’80 (l’epoca storia in questo film è vaga, come a sottolineare l’atemporalità di questo racconto), il suo insegnamento è valido ancora ai giorni d’oggi. In questo senso, la pellicola di Phillips, regista oggi conosciuto soprattutto per le sue commedie, si pone come primo cinecomic in cui la dimensione della polis è realmente strutturale e funzionale alla trama. Ma non è l’unica chiave di lettura del film: c’è la lotta di classe, c’è una riflessione sul mondo dello spettacolo, e tanto altro ancora che ha bisogno del tempo per essere metabolizzato. Michael Moore, regista e documentarista statunitense, ha affermato che questo è il film più importante degli ultimi anni: «Non è Joker ad essere pericoloso, ma lo sono i 30 milioni di americani che non hanno accesso all’assicurazione sanitaria, gli studenti ammassati come sardine nelle loro classi, le donne che votano un presidente noto per i suoi atteggiamenti sessisti e misogini, i ragazzini armati, le interferenze di Trump nel sistema economico mondiale».

E poi ci sono le emozioni, quelle incredibili che solo l’arte sa donare, soprattutto quando questa passa attraverso le meravigliose dote attoriali di Joaquin Phoenix. Quelle che resteranno più impresse nella memoria degli spettatori al di là delle interpretazioni, quelle che renderanno il Joker di Todd Phillips un grande classico del cinema.

A cura di

Carmen Palma

9 ottobre 2019