“XV giornata del contemporaneo” a Manfredonia

Il Polo Museale della Puglia quest’anno, per la prima volta, partecipa alla XV Giornata del Contemporaneo organizzata dall’AMACI – Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani . Per l’occasione il Parco Archeologico di Siponto, dal 10 al 17 ottobre, esporrà le sculture in legno dell’artista Corrado Grifa e il Castello di Manfredonia ospiterà il convegno “arte nei musei : rapporto tra antico e contemporaneo”

PROGRAMMA

Giovedì 10 ottobre presso la Sala convegni del Castello di Manfredonia

Convegno su “arte nei musei : rapporto tra antico e contemporaneo”

ORE 11.00 SALUTI AUTORITA’

ORE 11.20 la Giornata del Contemporaneo nei Castelli di Bari, di Copertino e nel Parco di Siponto

Mariastella Margozzi Direttore Polo Museale della Puglia

ORE 11.40 I musei ed il contemporaneo: la valorizzazione del Parco archeologico di Siponto

Alfredo de Biase Direttore Castello di Manfredonia e Parco di Siponto

Ore 12.00 l’arte contemporanea nella Daunia

Piero di Terlizzi Direttore Accademia Belle Arti Foggia

ORE 12.20 la scultura nel Parco archeologico di Siponto

Corrado Grifa Artista

dal 10 al 17 ottobre

Mostra di sculture in legno dell’artista Corrado Grifa presso il Parco Santa Maria di Siponto (FOGGIA)

Corrado Grifa (1979 San Giovanni Rotondo –FG) – Scultore di legno, pietra, metallo e carta, nel 2002 si diploma in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Foggia, dove nel 2007 consegue il Master in “Urban Design” . Successivamente partecipa a svariati corsi di perfezionamento in arte per la liturgia.

Oltre agli orari di consueta apertura, il Castello di Manfredonia, nella giornata del 10.10.2019, resterà straordinariamente aperto dalle ore 11.00 alle ore 22.30, ultimo ingresso ore 22.00 – ingresso libero

Orari di visita della mostra: Il Parco archeologico di Siponto, con chiusura settimanale del lunedì, resta aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con ultimo ingresso alle ore 17.30 – ingresso libero.

Con cortese richiesta di diffusione,

L’Ufficio rapporti con la Stampa del Polo Museale della Puglia.

Bari, 2019

Info:

Castello di Manfredonia

Tel: 0884.587838

Mail: pm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it

Parco Archeologico di Santa Maria di Siponto

Tel: 331.9137971

Mail: pm-pug.parcosiponto@beniculturali.it

Fb Museo Nazionale Archeologico Manfredonia e Parco archeologico di Siponto

Polo Museale della Puglia

Via Pier l’Eremita 25b – 70122 Bari

Ufficio Rapporti con la Stampa

Tel: +39 0805285217 – 5274 – 5276

Mail: pm-pug.comunicazione@beniculturali.it