Bonifica bellica a Terni, azienda di Manfredonia si propone

Terni, 9 OTT. 2020 – Sono quattordici le società che si sono fatte avanti con il Comune di Terni per la procedura negoziata – senza pubblicazione precedente del bando – legata all'affidamento diretto del servizio di bonifica bellica. Sarà effettuata sui terreni utili per la realizzazione del collegamento stradale tra lo svincolo per San Carlo e l'area Ast: venerdì mattina c'è stata l'apertura della documentazione amministrativa a cura del responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Leonardo Donati. Ora seguirà l'istruttoria, le eventuali integrazioni, il via libera per ammissioni/esclusioni e il vaglio delle offerte economiche. Tra queste compare anche la Vilona Uxo srl (Manfredonia, Foggia). L'importo massimo stimato per l'appalto è quantificato in 100.285 euro: il lavoro interesserà oltre 15.000 metri quadrati di superficie.