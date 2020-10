Campo “Virus forte e dannato, serve molta attenzione”

Manfredonia, 09 ottobre 2020. “L’aumento dei contagi degli ultimi giorni ci mostra quanto ancora è forte questo dannato virus. Dobbiamo proteggerci seguendo ogni punto delle misure per il contenimento emanate dal Governo. Manteniamo il distanziamento, non creiamo assembramenti, scarichiamo sui nostri smartphone l’app Immuni e indossiamo sempre la mascherina. Serve molta attenzione. Solo in questo modo possiamo contenere la diffusione del Covid 19”.

Lo scrive il consigliere regionale Pd, Paolo Campo.