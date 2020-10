Carpino, c’è un caso positivo covid. È un lavoratore non residente

Carpino, 09 ottobre 2020. È stato registrato un caso di positività al covid nel Comune di Carpino. A comunicarlo è il Sindaco Rocco Di Brina sulla sua pagina Facebook. Il soggetto è “un lavoratore non residente il quale doveva essere impiegato per la raccolta delle olive, risultato positivo al test sierologico per covid-19” ha informato il sindaco.

Sono state predisposte immediatamente tutte le misure necessarie per contenere il contagio con l’isolamento e la quarantena del soggetto interessato, a breve sarà sottoposto a tampone. “Come amministrazione abbiamo messo a disposizione i locali situati in Piazza del Popolo – ha continuato il sindaco nel comunicato – gli infermieri e un laboratorio convenzionato per l’esecuzione del test. Da lunedì alle ore 8 sarà possibile la registrazione dei lavoratori e la esecuzione del prelievo ematico. Confido nella vostra collaborazione e nel fatto che sapremo dimostrare a tutti di essere in grado di fronteggiare una situazione così difficile“.

Articolo di Valerio Agricola, Carpino 09.10.2020