Covid, Nobiletti chiede postazione per tamponi all’Asl

(GARGANO.TV) Vieste (Foggia) 9 OTT. 2020 – “Con il tendenziale peggioramento in atto nella diffusione del Covid 19, ricollegabile alla ripresa post estiva dell’attività scolastica, ed in recepimento delle specifiche ed inderogabili indicazioni ad hoc di cui alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 del Ministero della Salute, recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, nonché in correlazione alla attività di contact tracing, che prevede la ricerca attiva dei casi con tamponi ai contatti stretti asintomatici nel territorio di questo Comune, caratterizzato da una popolazione scolastica di circa 2mila studenti locali e pendolari, si richiede a codesto spettabile Dipartimento, ogni opportuna determinazione atta ad istituire in tempi brevi, nell’ambito del Comune di Vieste, un presidio “hotspot” per la somministrazione di tamponi anticovid, attese le finalità di cui sopra. Fonte: garganotv