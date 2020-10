Covid, nuovo alunno positivo a Foggia: chiusa classe

Foggia, 9 OTT. 2020- Il dirigente scolastico Prof. Pellegrino Iannelli, a tutela della salute pubblica, ha disposto che, a partire dal giorno 7 ottobre 2020 e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione Direzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. di Foggia, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 5 A Chimica della sede di Via Rotundi dell’Istituto “Altamura – da Vinci”. Tanto si rende necessario per consentire la prevenzione sanitaria finalizzata a tutelare la salute pubblica dell’intera comunità scolastica e delle loro famiglie.