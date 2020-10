Crisetti “San Giovanni non è il focolaio della Provincia: basta fake news”

Continua la lotta alle fake news. Pubblicato da Michele Crisetti su Venerdì 9 ottobre 2020

San Giovanni Rotondo, 09 ottobre 2020. “Basta cattiva informazione, basta fake news. San Giovanni Rotondo non è il focolaio Covid della Provincia. Come? Si viene in pellegrinaggio a San Giovanni e si contrae il virus? Smettiamola con le false notizie. Pronto ad agire per le vie legali. Siamo impegnati tutti per il rispetto delle misure, e lavoriamo incessantemente tutti i giorni”. Così il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, in un video in diretta sui social.