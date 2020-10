De Leonardis “Condoglianze ai familiari e parenti di Francesco Traiano”

Foggia, 09 ottobre 2020. “Ha lottato con tutte le sue forze Francesco Traiano, dal tragico pomeriggio del 17 settembre scorso, ma non è bastato. Come non sono bastati l’impegno, la professionalità e l’abnegazione dei medici e del personale del Policlinico Riuniti che hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, e le preghiere dei suoi familiari, dei suoi amici e di una comunità – la nostra comunità – sconvolta e stordita da una ferocia gratuita e insopportabile.

I suoi sogni, i suoi progetti, la sua giovane vita non sono stati ritenuti degni di considerazione da feroci assassini senza uno straccio di pietà, di coscienza, di rimorso. La sua morte è una notizia terribile che scuote profondamente ognuno di noi, suscita dolore, amarezza e rabbia, e getta ancora una volta pesanti nubi sul presente e sul futuro di una città che piange l’ennesima vittima della criminalità, della violenza. Una città che si deve stringere attorno ai familiari, e deve onorarne la memoria con la ferma condanna, la denuncia e l’isolamento di tali criminali, in attesa di una risposta dello Stato all’altezza delle aspettative e delle esigenze”.

Lo dice, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis.