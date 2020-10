Foggia. Misure anti-Covid al Poerio, alunni 7-8 classi fatti uscire per sicurezza

Foggia, 09 ottobre 2020. “Stiamo attuando tutti i protocolli che ci sono stati indicati, dunque stiamo rispettando le indicazioni fornite al nostro istituto, come a tutti gli istituti scolastici italiani. Parliamo di normative nazionali, e regolamenti interni“. E’ quanto dice a StatoQuotidiano la dirigente scolastica del Liceo Poerio di Foggia, dr.ssa Enza Maria Caldarella, in merito alla notizia dell’uscita anticipata, stamani, degli alunni di 7/8 classi del citato istituto.

“Tutte le informative, tutte le notizie ufficiali sono presenti nel registro elettronico personale, o nelle comunicazioni presenti nel sito ufficiale dell’istituto scolastico“, aggiunge la dirigente.

“Stamani è stata adottata una misura anti-Covid, nell’ambito dell’osservazione delle indicazioni presenti nei protocolli ricevuti”. Al momento non confermata nessuna nuova positività di personale scolastico e/o amministrative.

Info e indicazioni dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità. (fonte: ars)

L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato il 21 agosto il rapporto Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, redatto dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Il documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole, vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi. Il rapporto, di taglio operativo, descrive ad esempio le azioni da intraprendere nel caso un alunno o un operatore scolastico abbia dei sintomi compatibili con il Covid-19, sia a scuola che a casa. Per approfondimenti, consulta anche il comunicato stampa ministeriale.

Il Ministero della Salute:

Nelle FAQ sul coronavirus ha aggiunto la sezione Covid-19 – Rientro a scuola con le risposte alle domande più frequenti

Alunno o lavoratore con sintomi. Con la circolare del 24 settembre 2020 intende fare chiarezza su come comportarsi nel caso un alunno o un lavoratore della scuola manifestino sintomi in riconducibili al virus. La circolare individua gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e/o focolai da COVID-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative. Con febbre superiore al 37,5° o sintomi compatibili con il Covid scatta il tampone per alunni o operatori, che dovranno avere in ogni caso una corsia preferenziale per l’effettuazione del test.

Via ai tamponi rapidi a scuola. Con la circolare del 29 settembre 2020 evidenzia l’utilità dei testi antigenici rapidi (tamponi rapidi) come strumento di prevenzione nell’ambito del sistema scolastico. Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori del paziente, delle proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), ma i tempi di risposta sono molto brevi (15 minuti circa).

Nella circolare sono analizzate le caratteristiche del test molecolare, del test antigenico e dei test salivari molecolari e antigenici: per dettagli consulta anche la news ministeriale. Si sottolinea che il test molecolare rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2, ma si rileva che i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone (porti, aeroporti, scuole). Il risultato positivo ad un test antigenico deve essere confermato mediante un tampone molecolare.

Allo stato attuale delle conoscenze, invece, i test antigenici e molecolari su campioni di saliva non sono ritenuti adatti allo screening rapido di numerose persone perché richiedono un laboratorio attrezzato per l’analisi.

Nel frattempo è già partita anche la richiesta di offerta pubblica, effettuata dal Commissario straordinario Arcuri, per l’acquisto di 5 milioni di test rapidi. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 18.30 di giovedì 8 ottobre 2020: consulta la richiesta di offerta sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri.