Foggia, parte la Fiera dell’Ottobre Dauno (fotogallery SQ)

(foggiareporter) Foggia – Dal 9 all’11 ottobre (9:30 – 21:00) a Foggia parte la Fiera dell’Ottobre Dauno, imperdibile appuntamento per grandi e piccoli. Ingresso gratuito.

. Su una superficie di oltre 160.000 mq, articolato in una serie di mostre collettive e settoriali, quanto di più attuale si produce nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio e del turismo viene proposto ad un pubblico di visitatori che registra ogni anno un sensibile incremento. Un appuntamento importante dunque, per chi produce, per ampliare la propria sfera commerciale, ma soprattutto per chi acquista che, in una cornice particolarmente accogliente, godrà di varietà di scelta, stimolanti offerte, molteplicità di settori. (foggiareporter)

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI