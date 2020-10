“Il Giro d’Italia arriva in Puglia e nel Gargano: è festa”

La Puglia è interessata dal transito della carovana dei ciclisti nelle giornate di oggi e domani, con la 7A e 8A tappa della gara, Matera-Brindisi e Giovinazzo-Vieste.

Gli operatori della Polizia Stradale del Compartimento “Lombardia” impegnati nella scorta per tutto il percorso saranno 38, di cui 26 motociclisti, 10 operatori in auto e 2 operatori a bordo di un’officina meccanica mobile, tutti coordinati dal Vice Questore Agg. della Polizia di Stato dott. Filippo FRANCHI, mentre il coordinamento ed il collegamento tra l’organizzazione sportiva e le autorità provinciali di Pubblica Sicurezza sarà gestito dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Giuseppe BEATRICE- Dirigente del Compartimento Polizia Stradale “Campania e Basilicata”.

Il Giro è partito sabato 03 ottobre 2020 da Monreale (PA) e si concluderà il prossimo 25 ottobre a Milano; 3.496,8 i km da percorrere.

In 7 città di partenza delle relative tappe del Giro, nell’ambito della IX edizione del Premio “Eroi della Sicurezza”, Autostrade per l’Italia S.p.A. premierà alcuni operatori della Polizia Stradale che si sono particolarmente distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali, dando particolare lustro alla Polizia di Stato.

Per la Puglia, domani 10 ottobre alle ore 09.00, a Giovinazzo prima della partenza della tappa, saranno premiati 2 poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Bari che svolgono attività lungo la tratta autostradale. I due, un Vice Ispettore ed un Assistente, il 14 maggio 2019 lungo l’autostrada A/14, avevano salvato un autotrasportatore e bloccato il suo autoarticolato, in marcia senza conducente. L’autoarticolato, senza nessuno alla guida e sotto una pioggia battente, si muoveva lungo la corsia di sorpasso strisciando sul new-jersey mentre l’autista, ferito e sanguinante, era disteso sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta: si era lanciato dal mezzo in corsa dopo un malore dovuto al consumo di sostanza stupefacente. I poliziotti, dopo aver messo in salvo l’autista, hanno raggiunto il veicolo ed hanno cercato invano di salire sul mezzo in movimento attraverso la portiera lato passeggero, purtroppo con blocco serratura inserito; mettendo a rischio la propria incolumità, uno degli agenti è salito sul pianale tra cabina e rimorchio e, attraversando gli organi di movimento, si è introdotto nell’abitacolo ed ha azionato il freno di stazionamento, ponendo fine alla marcia incontrollata dell’autoarticolato.

Alla premiazione prenderanno parte il Questore di Bari, dr. Giuseppe Bisogno, ed il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia, dr. Luca Speranza. All’interno della manifestazione sportiva è inserito il progetto “Biciscuola” promosso da RCS – La Gazzetta dello Sport, rivolto ai bambini delle scuole primarie di tutta Italia. Quest’anno, in considerazione dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, la premiazione delle classi partecipanti, avverrà esclusivamente in modalità virtuale. Per la Puglia sono risultate vincitrici le classi delle scuole primarie “Papa Giovanni XXIII” di Ceglie Messapica (BR), “Don Bavaro” di Giovinazzo (BA) e la scuola “Don Luigi Fasanella” di Vieste (FG).

Infine, anche quest’anno, per la II edizione, all’interno delle teppe del Giro, su parte del percorso dei professionisti, si inseriranno 20 tappe del Giro E-bike, manifestazione cicloturistica per amatori, con bici a pedalata assistita, promossa dalla RCS Sport S.p.A. Per la nostra Regione 6A e 7A tappa, nella giornata di oggi sul percorso Grottaglie-Brindisi e nella giornata di domani sul percorso Manfredonia -Vieste. Il Compartimento Polizia Stradale Puglia e le Sezioni di Polizia Stradale, competenti per territorio, con il dispiego di propri uomini e mezzi, assicureranno il massimo impegno affiancando il Giro che transiterà per le strade della nostra Regione, vigilando e garantendo la sicurezza e la regolarità della manifestazione sportiva.