Lucera, Pitta prepara la squadra degli assessori, incerta la casella al bilancio

Alla fiera del Levante per un progetto di valorizzazione dei monumenti basato sulla street art. E’ stata una delle prime iniziative di Giuseppe Pitta, fotografato tra gli stand baresi anche sulla scia di una campagna molto incentrata sulla valorizzazione del patrimonio artistico della città federiciana. A caldo, in un colloquio con Stato Quotidiano, disse che “bisognava riprendere subito l’amministrazione, è da un po’ che manchiamo”. Tre mesi, dal 23 luglio. Per questo potrebbe presentare a tempo di record la squadra degli assessori, già domenica.

Secondo notizie ufficiose, il presidente del consiglio in pectore è Pietro Di Carlo, avvocato, eletto nella sua lista con quasi 350 voti. E’ stato fra i più suffragati. Fra gli assessori il consigliere uscente e riconfermato Pierluigi Colomba, lista Tutolo. L’assessorato ai lavori pubblici a Carmen Di Cesare, nella giunta precedente nello stesso ruolo, lista La Pagnotta, 240 voti. Carolina Favilla, Polis futura, assessore alla cultura. Per la lista “Lucera al centro” il sindaco sarebbe orientato per l’esterno Alfonso Trivisonne, che è stato di grande supporto alla sua campagna elettorale. Sul solco della continuità anche Gianni Croce, riconfermato all’urbanistica, come Nicola Di Battista, lista “Agricoltori per Lucera”, 330 voti, alle attività produttive. La casella del bilancio è oggetto di attente valutazioni in questa fase, nessuno sa a chi starebbe pensando Giuseppe Pitta per un ruolo che fu di Fabrizio Abate.

La composizione della maggioranza, dato che si è votato a un anno distanza, indica che il popolo lucerino ha ridato fiducia a molti degli eletti 2019, Antonio Scirocco, Paolo Conte, Tonio De Maio, il consigliere più suffragato con 411 voti nella lista “Lucera al centro”, Mario Coccia, lista Pitta sindaco. Chiaro che la minoranza legge i dati cercando di pesare il “tutolismo” nell’assetto amministrativo e i nuovi apporti, che ci sono, da Pietro Di Carlo, a Rosa Travaglio a Pasquale Colucci, per citarne alcuni. Le civiche che un anno fa si erano messe alla prova del consenso elettorale, o hanno confermato alcuni uscenti o ne hanno portati sulla scena altri con un buon risultato elettorale. Liste ben congegnate che hanno drenato tutti i voti possibili, gli assessori uscenti candidati sindaci non solo non l’hanno disperso quel consenso, ma l’hanno rimodulato. Sono rientrati a palazzo Mozzagrugno in altra veste Pitta (da sindaco), Abate e Di Battista da consiglieri comunali.

Sull’onda del risultato alle regionali, risale tutte le classifiche il Pd di Lucera ed entra in consiglio comunale Antonio Dell’Aquila, figura storica dei dem. Un’altra musica rispetto al 2019 quando, da candidato sindaco, non scattò il seggio. Con lui l’avvocato Davide Colucci e Raf Iannantuoni di Italia in Comune.

Antonio De Sabato, candidato del centrodestra, porta in consiglio la sua elezione e quella di Angelo Ventrella dalla civica a lui collegata. Ritorna da consigliere di Fi Antonio Buonavitacola, vicino all’ex sindaco di Lucera Peppino Labbate. Nessun consigliere per il M5s. Tutti i partiti avevano lamentato che le dimissioni di Tutolo erano state un lampo a ciel sereno, sciolto il consiglio, indette le elezioni. Il M5s, che per la prima volta nel 2019 aveva espresso un consigliere comunale con Raffaella Gambarella perde il seggio. Anche qualche esponente del Pd, che più strenuamente aveva creduto nell’alleanza, recrimina, “Gliel’avevamo detto che era difficile correre da soli”.

De Sabato, dal canto suo, sottolinea il risultato del centrodestra: “Noi a Lucera abbiamo fatto un miracolo nel presentare le liste, vorrei vedere meno abbracci di facciata quando in campagna elettorale arriva qualche politico e più reale mobilitazione”. Il civismo non vince sono nel centrosinistra, anche abbinato ai partiti, anche nel centrodestra i cui 2 consiglieri sono De Sabato stesso, e il civico Angelo Ventrella. Un consigliere a Fi, nessuno a Fdi e nessuno per la Lega. Il forzista Michele Consalvo, che dalla politica è lontano da qualche anno, aveva disegnato la situazione parlando di un “necessario riavvio della politica targata centrodestra a Lucera, creando accanto ai partiti circoli e associazioni vicini alla società civile”.

Paola Lucino, 9 ottobre 2020