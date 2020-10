Manfredonia, opere per migliorare rete fognaria e scongiurare esondazioni

UNA INTERFERENZA, fogna bianca-fogna nera, alquanto diffusa alimentata da allacci irregolari come riscontrati sulle vie Campanile, Beccarini, Carducci. Sono in corso ulteriori sopralluoghi in collaborazione con il Comune e la Polizia locale per accertare ulteriori punti di commistione e situazioni anomale. Interventi opportuni che miglioreranno l’efficienza della rete fognaria che probabilmente occorrerà rivedere con interventi strutturali data la sua obsolescenza (presso la stazione “Manfredonia ovest” è stato sostituito un tratto di 50 metri di condotta fognaria) per adeguarla alle potenziate esigenze della città e dunque per evitare défaillance a macchia di leopardo.