Morte Francesco Traiano, Landella “Domani lutto cittadino”

Foggia, 09 ottobre 2020. “Francesco non è più tra noi. Ha pagato con la vita la scelta di non essere vittima della prepotenza e della sopraffazione. Siamo sicuri che le forze di polizia sapranno individuare gli assassini e assicurarli alla giustizia. L’intera comunità cittadina si stringe intorno alla famiglia Traiano in questo momento di rabbia e dolore. Domani sarà lutto cittadino. Ciao Francesco, che la terra ti sia lieve“.

Così il sindaco di Foggia, Franco Landella, commentando la morte, stamani al Policlinico Riuniti, di Francesco Traiano, il titolare del bar Gocce di Caffè rimasto ferito il 17 settembre scorso, durante una rapina nel locale di via Guido Dorso, in una zona semicentrale di Foggia. Da quel momento era stato ricoverato nel reparto di rianimazione degli OO.RR., in coma farmacologico.