“Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, verso installazione telecamere a Manfredonia

Manfredonia, 09 ottobre 2020. Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha aderito al patto per l ’attuazione della sicurezza urbana da stipulare con l’UTG – Prefettura di Foggia per adottare strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, individuando quale prioritario obiettivo l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del decreto in data 27 maggio 2020.

Da qui, è stato deliberato di approvare lo schema di “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” da sottoscriversi tra la Prefettura di Foggia e il Comune di Manfredonia allegato al presente provvedimento.

Qualora l’intervento venga finanziato, l’Ente si impegna ad iscrivere le somme occorrenti ad

assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione dello stesso; il tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni.; l’intervento sarà inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022″.