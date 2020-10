Thai Boxe, nuova sala ring a San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, 9.10.2020 : ultimissimi ritocchi e tutto sarà pronto per sabato 10 ottobre 2020, ore 18, per tagliare il nastro della nuova SALA RING del noto centro sportivo “GOLD CENTER CLUB”, dove gli appassionati della Thai Boxe o Muay Thai si incontreranno a tutte le ore, nel rispetto del norme governative anticovid, per praticare lo sport nazionale thailandese sbarcato a San Giovanni Rotondo nel 1999 grazie a Stefano De Bonis, istruttore federale FIKBMS/CONI, fiduciario CONI con un passato di body guard al fianco di numerosi vip.

“La mission della nostra azienda è quella di offrire sul territorio di San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo un ventaglio di soluzione per il benessere psico-fisico dei nostri clienti – riferisce Carmine Bernabotto, titolare degli impianti sportivi “Gold Center Club” – attraverso un team di istruttori altamente qualificati nella varie discipline sportive. Da quest’anno, dopo il successo incassato negli anni precedenti, il centro di San Giovanni Rotondo si dota di una SALA RING per far praticare la Thai Boxe ai numerosi appassionati a tutte le ore del giorno e per tutto l’anno, attraverso la collaborazione degli istruttori federali di comprovata esperienza: Stefano De Bonis e Marco Longo. Vi aspettiamo numerosi ”

Il super fighter thailandese Itthipol Akkasrivorn , nato a Phanom (Thailandia) nel 1978, durante la sua carriera sportiva ha accumulato 180 matches (148 vinti e 1 pareggio) conquistando 5 titoli Mondiali, 1 titolo Intercontinentale e n°3 nel ranking del prestigioso Lumpinee Stadium di Bangkok.

Dopo 21 anni l’ASD “ De Bonis Ring Team” si fonda con intelligenza con la GOLD CENTER CLUB, dove finalmente gli atleti potranno allenarsi anche su un ring all’interno di una sala, dal “sapore orientale”, allestita per praticare la Thai Boxe. “Nella sala ring – riferiscono gli istruttori – gli atleti saranno accolti ed educati alla pratica sportiva non solo per apprendere le tecniche della Thai Boxe ma anche per ritrovare finalmente un momento della giornata per frequentare il proprio corpo e gestire meglio i propri pensieri, emozioni e azioni quando il corpo è sollecitato dalla pressione psico-fisica dell’avversario o dalla vita quotidiana: vedi bullismo, baby gang, pigrizia stress, ansia, depressione, dipendenze da videogiochi e tante altre strade pericolose e spesso irreversibili ( spinelli,cocaina, alcool,etc ) . I vostri figli con noi saranno educati al bene della vita che è un dono prezioso da proteggere. Nelson Mandela diceva che lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Anche noi ci crediamo”.

Annualmente sono stati organizzati dei corsi per gli atleti di tutte le età, con la possibilità di allenarsi anche individualmente con gli istruttori, naturalmente continueremo a riservare uno spazio per gli appassionati di KRAV MAGA, il metodo di antiaggressione israeliano. Pertanto, non esitate a contattare la segreteria del centro allo 0882606038 per ricevere tutte le informazioni oppure venite visitarci in viale della gioventù, 23 a San Giovanni Rotondo. (nota stampa)