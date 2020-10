Ultima ora. “Luca Palamara radiato dalla Magistratura”

Roma, 09 ottobre 2020. Il primo ex consigliere del Csm, ed ex presidente dell’Associazione magistrati, Luca Palamara, è stato radiato dalla magistratura. Lo riporta l’Ansa, anticipando la decisione della sezione disciplinare del Csm che ha condannato l’uomo alla sanzione massima prevista, accogliendo la richiesta della Procura generale della Cassazione.

“La sentenza è stata emessa dopo una camera di consiglio durata due ore e mezza. Erano stati ieri i rappresentanti della procura generale della Cassazione a chiedere la sanzione massima – impugnabile davanti alle Sezioni Unite della Cassazione – accusando Palamara soprattutto di aver “pilotato” per interessi personali la nomina del procuratore di Roma e contestandogli una strategia di discredito a danno del procuratore aggiunto Paolo Ielo.”

PROFILO. Luca Palamara nasce a Roma il 22.04.1969. Si laurea in Giurisprudenza nel 1991 con la votazione di 110 e lode, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma ” La Sapienza”. Nel 1996 fa il suo ingresso in Magistratura con la qualifica di uditore giudiziario. Nel 1997 è nominato Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dove si è tra l’altro occupato di reati contro la pubblica amministrazione e di procedimenti di competenza della direzione distrettuale antimafia. Nel 2002 è nominato Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma dove si occupa di rilevanti indagini tra cui Calciopoli e il caso “Moro”. Nel 2008 viene nominato Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, di cui era già stato segretario generale. Durante tale periodo numerose sono state le partecipazioni a dibattiti e convegni in materia di giustizia, intrattenendo altresì rapporti istituzionali con le alte cariche dello Stato. E’ autore delle seguenti pubblicazioni: Manuale di diritto penale, parte speciale, casa editrice Concorsi x tutti, 1995; Manuale sulla tutela della privacy e sulla tutela dell’accesso nelle istituzioni scolastiche, 2006; La responsabilità penale del pubblico dipendente, EPC Libri, 2007; Un progetto per la giustizia, editore Ipsoa, a cura di Luca Palamara, 2008; Cento anni di associazione magistrati, editore Ipsoa, a cura di Edmondo Bruti Liberati e Luca Palamara, 2009; Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, editore Giuffrè, di Vito Tenore, Luca Palamara, 2009; Autoriforma, organizzazione, responsabilità, editore Ipsoa, a cura di Luca Palamara, 2011; Le sanzioni amministrative, AA.VV., 2011.

Dal 2014 era membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura.