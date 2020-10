“Un bellissimo orto botanico in piazza Bovio a Manfredonia”

Manfredonia, 09 ottobre 2020. Una piacevole sorpresa mi ha impressionato da qualche giorno. In effetti non mi ero accorto che in Piazza G. Bovio a Manfredonia, da qualche tempo, è nato un bellissimo orto botanico. Da un progetto della scuola Croce, che ha messo a disposizione un lembo di terra prospiciente l’istituto scolastico, con la collaborazione di un un volontario, Raffaella D’isita, è stato realizzato un bellissimo orto botanico dove prima c’era un pezzo di terra incolto e pieno di rifiuti.

Ora vi sono più di 40 piante tutte diverse tra di loro a dare decoro e bellezza a quell’aiuola.

Il signor D’isita ogni giorno si occupa della manutenzione dell’orto botanico tenendo in perfetta efficienza unitamente ad un altro volontario, il sig. Gaetano D’Oria.

A seguito della pulizia di questa di quell’area in tanti di sera si fermano in questa zona a chiacchierare a passare del tempo piacevolmente e nello stesso tempo vigilano affinché non siano compiuti atti di vandalismo. Una piacevolissima sorpresa con l’auspicio che tante altre associazioni di volontariato cerchino di adoperarsi affinché altre aree di Manfredonia possano essere restituite alla loro bellezza.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 09 ottobre 2020.