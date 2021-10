A “Propaganda live” su La7 c’è Disanto, il candidato sindaco deluso da Cerignola

A “Propaganda live”, il programma tv de la7, è andato in onda ieri sera il video con cui Francesco Di Santo, candidato sindaco a Cerignola, si mostra deluso del suo 0,84% ottenuto alle elezioni dello scorso 3-4 ottobre. Il servizio che lo riguarda segue quello sulle performance di Pippo Franco a Roma e di Gianluigi Paragone a Milano che hanno avuto, in particolare quella da candidato sindaco di Paragone, risultati non corrispondenti alle loro aspettative. Per tornare al candidato di Cerignola, nel video a spoglio completato la sua reazione era stata di questo tenore:

“Sicuramente Cerignola non mi merita perché dopo 35 anni di volontariato in cui sono sempre stato vicino ai cittadini sul sociale, sull’ambiente, prendo atto che sono solidali con la politica vecchia e becera. L’avvocato Disanto poteva essere l’unico protagonista, definito dopo 100 anni “il nuovo Di Vittorio”. Sicuramente Cerignola non è pronta per una rivoluzione culturale e civile”.

Propaganda live fa andare sullo schermo prima il volantino elettorale pubblicato su facebook dal candidato con il commento seguente: “Senza ombra di dubbio, la migliore proposta per la città, con la forza, il coraggio e la coerenza andiamo a vincere. L’eccellenza per il bene comune è Disanto sindaco”. “Ognuno si fa propaganda come può”, chiosa il conduttore. Alla fine del video in cui Disanto sbotta il commento in sovraimpressione dai social è: “Non l’ha presa bene”.