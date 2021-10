Autostop con rapina e 2 tentati furti: foggiano condannato a 2 anni

Padova, 09/10/2021 – (mattinopadova) Il tribunale di Padova ha condannato a due anni per rapina e furto in abitazione L. C., 55enne originario di Cerignola in Puglia ma residente a Padova, attualmente detenuto nella casa circondariale San Vittore di Milano (per altra causa). Caotta doveva rispondere di due episodi. Il primo si è verificato il 17 agosto 2018 intorno alle 23.50: l’uomo, che non ha un lavoro stabile, aveva fatto l’autostop e un cortese automobilista si era fermato per dargli un passaggio.

Ma quell’atto di cortesia non era stato ricambiato. C. aveva estratto una pistola Beretta puntandola contro il guidatore per costringerlo a consegnare l’orologio che aveva al polso e un braccialetto (valore complessivo di 230 euro). Poi si era fatto scaricare ed era sparito. Salvo poi essere riconosciuto nelle foto segnaletiche quando la vittima si era presentato nella stazione dei carabinieri e aveva fatto denuncia. Risale a cinque giorni prima, invece, l’altro episodio contestato. Nel primo pomeriggio del 12 agosto 2018 Caotta – con un complice uscito di scena con un rito alternativo – aveva scavalcato il cancello di un’abitazione a Rubano in via Milano ma aveva dovuto rinunciare all’impresa perché era subito scattato l’impianto d’allarme. (mattinopadova)