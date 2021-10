Cerignola, vandalizzate auto di candidati pro Sgarro “Siete e rimarrete dei topi di fogna”

Un grave atto vandalico turba i giorni che precedono il ballottaggio a Cerignola. Nella serata di ieri, una decina di auto appartenenti ad attivisti e candidati delle liste che sostengono la candidatura di Tommaso Sgarro sono state prese di mira da ignoti che hanno danneggiato le vetture e rubato oggetti dall’interno. Il fatto è avvenuto all’esterno di un locale situato in Via Melfi dove era in corso una riunione per decidere la linea da tenere in vista del 17 e 18 ottobre. Tutto mentre su Cerignola si abbatteva una pioggia torrenziale.

A darne notizia è stato lo stesso Sgarro sui suoi canali social: «Non è sembrata una bravata, ma un atto mirato visto che il locale era abbastanza fuori mano e visto che l’azione è stata compiuta sotto una pioggia incredibilmente forte – denuncia il professore –. Io dico a questi che hanno deciso di importunare e far danno a delle brave persone che erano riunite per capire qual è la posizione migliore da assumere in vista della futura scelta del sindaco di Cerignola che topi siete, topi resterete e nelle fogne dovete tornare, perché questa città veramente ne ha piene le tasche di questi comportamenti. Gente come voi sarà la prima che vorremmo essere in grado di cacciare da questa città».

Interviene il candidato sindaco Tommaso Sgarro:”𝗖𝗶𝗼̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗲̀ 𝗮𝗰𝗰𝗮𝗱𝘂𝘁𝗼 𝗶𝗲𝗿𝗶 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗲̀ 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲. Sporgeremo denuncia, come sempre, perché non meritiamo questo, Cerignola non merita questo.” VIDEO