FareAmbiente: “Segnalati rifiuti pericolosi a San Marco”

Statoquotidiano, Foggia, 9 ottobre 2021. “L’ Associazione ambientalista ‘FareAmbiente’ in seguito alla specifica segnalazione di alcuni cittadini del posto ha effettuato un mirato sopralluogo in agro di San Marco in Lamis , località valle di Vituro posizione gps, latitudine : N 41° 40’56.823” ; longitudine : E 15° 39’ 13.356”. I Volontari hanno riscontrato il 3 ottobre 2021 alle ore 9,45 un cumulo di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati consistenti in lastre frantumate di eternit-amianto e una notevole quantità di gomme di autoveicoli esauste.” È quanto segnalato dalla nota inviata a Statoquotidiano.it dalle guardie ambientali di “FareAmbiente”.

“I rifiuti abbandonati in modo incontrollato sul suolo pubblico sfociano nella fattispecie di una discarica abusiva.”

“I ripetuti accertamenti non hanno dato luogo a responsabilità soggettive, per cui si invitano le SS.VV , ciascuno per le proprie competenze di ordinare ai sensi dell’art. 192 del T.U. ambiente D.Lgs 152/2006 , la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti così come classificati dai rilievi fotografici. Li, 07 ottobre 2021 prot. 42”.

Felice Scopece, referente del Laboratorio Verde FareAmbiente Foggia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Statoquotidiano.it:

“L’Associazione ambientalista ‘Laboratorio Verde FareAmbiente’ è presente costantemente sul territorio provinciale per monitorare l’abbandono dei rifiuti e le discariche non autorizzate. Cittadini o associazioni che volessero denunciare o segnalare queste situazioni, possono farlo contattando il referente del Laboratorio Verde o il responsabile delle Guardie Ambientali. Segnalazioni che possono essere fatte anche sui social cercando Laboratorio Verde FareAmbiente”.